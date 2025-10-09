„Nem járulok hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban” – Karol Nawrocki elnök levélben üzent Ursula von der Leyennek

Karol Nawrocki levelében az áll, hogy Lengyelország keleti határa négy éve állandó migrációs nyomásnak van kitéve, amelyet a moszkvai rezsim irányít a fehérorosz állam és különleges szolgálatok segítségével.

„A lengyel állam jelentős forrásokat fordít az EU keleti határának biztonságára” – emelte ki az elnök, megjegyezve, hogy az Ukrajnából érkező háborús menekültek támogatásának költségeit is vállalják.

Nawrocki egyetértett azzal, hogy az illegális migráció Európa problémája, de a megoldás nem az, hogy visszaküldik a migránsokat Közép- és Kelet-Európa országaiba.

„A migráció oka elsősorban Afrika és a Közel-Kelet országainak nehéz biztonsági és gazdasági helyzete, és erre a kihívásra kell összpontosítanunk, miközben megvédjük állampolgárainkat az illegális migrációtól és annak következményeitől.

Közös feladatunk mindenekelőtt a határok lezárása, és az embercsempészek elleni küzdelem kell hogy legyen”

– fogalmazott az államfő, aki szerint a lengyelek túlnyomó többsége politikai szimpátiájától függetlenül ellenzi a migránsok Lengyelországba történő erőszakos áttelepítését.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki (Fotó: MTI/EPA/PAP/Tytus Zmijewski)