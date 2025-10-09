Mérgező köhögésszirup: őrizetben az indiai gyár tulajdonosa

Az indiai rendőrség letartóztatta a gyanú szerint legkevesebb 17 gyerek halálát okozó köhögés elleni szirupot gyártó Sresan Pharmaceutical tulajdonosát Madhja Prades államban – közölték csütörtökön a helyi hatóságok.

A gyerekek azt követően veszették életüket, hogy fogyasztottak a köhögés elleni szirupból, amely mérgező mennyiségben – a határértéket csaknem ötszázszorosan túllépve – tartalmazott dietilénglikolt.

A halálozásokkal kapcsolatban minden esetben felmerült a Sresan gyógyszergyár Coldrif elnevezésű szirupja, amelyet Indiában számos régióban betiltottak, miután

egy hatósági vizsgálat egy hete kimutatta benne a mérgező anyag jelenlétét.

A Tamilnádu államban bejegyzett gyógyszergyártó cég tulajdonosát, S. Ranganathant szerdán vették őrizetbe Csennaiban. Ügye hamarosan a bíróság elé kerül, és azt követően a Madhja Prades állambeli Cshindvarába szállítják.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleményében felhívta a figyelmet az

indiai gyógyszerek hazai forgalmazásának szabályozási hiányosságaira, és arra is figyelmeztetett, hogy vannak gyógyszerek, amelyek illegális módon külföldre is eljutnak.

Az indiai hatóságok a napokban felszólították a lakosságot, hogy a Respifresh és a RELIFE elnevezésű, szintén az országon belül forgalmazott szirupot se használják, mert kimutatták, hogy azok is tartalmazzák a mérgező anyagot.

A „világ gyógyszertáraként” ismert India volumenében a harmadik legnagyobb gyógyszergyártó az Egyesült Államok és Kína után.

Az Amerikában használt generikus gyógyszerek 40 százalékát Indiában gyártják, számos afrikai országba pedig az összes gyógyszer több mint 90 százaléka érkezik Indiából.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)