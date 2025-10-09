Lángoló drónok zuhantak az égről a nézőkre Kínában egy bemutató alatt

Az esemény még október 2-án történt a kínai Liujang városában. A közösségi médiában megjelent videókban látható a bemutató, és az, hogy egy ponton szikrák kezdenek el potyogni a nézőkre az égből, akik rögtönzött eszközök (például székek) mögött próbáltak fedezéket keresni – írta a The Sun.
A beszámolók szerint a légibemutatón részt vevő drónok egy része is kigyulladt és lezuhant. A felvételeken az is látszik, hogy egy kisebb tűz is kiütött a városban, de a helyi sajtó szerint ezt perceken belül sikerült eloltani. A hatóságok pedig azt közölték, hogy senki sem sérült meg az incidensben.
Az előadásra – az „Október: A virágok hangja” című show-ra – a kínai Aranyhét alatt került sor, és a bemutató célja az volt, hogy drónok segítségével 3D-s vizuális hatást keltsenek a szárazföld és a város folyója között.
Liujangban, amelyet „a tűzijátékok szülőhelyeként” is emlegetnek, rendszeresen rendeznek hatalmas pirotechnikai bemutatókat.
Kiemelt kép: X.com.