Lángoló drónok zuhantak az égről a nézőkre Kínában egy bemutató alatt

2025.10.09. 14:59

Káoszba torkollott egy tűzijátékos drónbemutató Kínában: szikrák, sőt lángoló drónok is hullottak az égből a tömegre.

Az esemény még október 2-án történt a kínai Liujang városában. A közösségi médiában megjelent videókban látható a bemutató, és az, hogy egy ponton szikrák kezdenek el potyogni a nézőkre az égből, akik rögtönzött eszközök (például székek) mögött próbáltak fedezéket keresni – írta a The Sun.

A beszámolók szerint a légibemutatón részt vevő drónok egy része is kigyulladt és lezuhant. A felvételeken az is látszik, hogy egy kisebb tűz is kiütött a városban, de a helyi sajtó szerint ezt perceken belül sikerült eloltani. A hatóságok pedig azt közölték, hogy senki sem sérült meg az incidensben.

Az előadásra – az „Október: A virágok hangja” című show-ra – a kínai Aranyhét alatt került sor, és a bemutató célja az volt, hogy drónok segítségével 3D-s vizuális hatást keltsenek a szárazföld és a város folyója között.

Liujangban, amelyet „a tűzijátékok szülőhelyeként” is emlegetnek, rendszeresen rendeznek hatalmas pirotechnikai bemutatókat.

Kiemelt kép: X.com.

