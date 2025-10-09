Aláírta a túszmegállapodást Izrael és a Hamász iszlamista terrorszervezet – 734 nap után szabadulhatnak az elrabolt civilek

Donald Trump a közösségi oldalán, a Truth Socialön jelentette be, hogy Izrael és a Hamász egyaránt aláírta béke tervük első fázisát. Üzenetében kiemelte, hogy a megállapodás az első lépés egy erős, tartós és örök béke felé, majd hozzátette: mindkét felet igazságosan fognak kezelni! Végül köszönetet mondott a katari, egyiptomi és török közvetítőknek, akik az Egyesült Államokkal együttműködve segítettek megvalósítani ezt a „történelmi és példátlan eseményt”.

Az Israel Hayom értesülései szerint a Stratégiai Ügyekért Felelős Miniszter, Ron Dermer írja majd alá a megállapodást az izraeli kormány nevében.

Bár a folyamat összetett és fokozatos lesz, a megállapodás aláírását követően azonnali tűzszünet lép életbe. Az első 72 órás időszakban várhatóan minden túszt — az élőket és az elhunytakat egyaránt — szabadon engednek.

A jelentések szerint az életben lévő túszokat egyetlen szakaszban bocsátják szabadon, míg az elhunytak holttesteit több, későbbi időpontokban adják vissza.

Miután a túszok kiszabadulnak, az izraeli hadseregnek 24 órája lesz, hogy visszavonuljon a kisebb módosításokon átesett úgynevezett „sárga vonalon” túlra. Ezt követően egy fokozatos visszavonulással közelítenek majd az izraeli erők a Gázai övezet határához.

Egyiptomi források a katari székhelyű Al-Araby csatornának elmondták, hogy a rafahi átkelő hamarosan újra megnyílik a kétirányú forgalom előtt. Egy másik jelentés szerint a tűzszünet első öt napjában napi 400 humanitárius segélyszállítmány léphet be Gázába.

Minden egyes túszcsoport szabadon engedéséért Izrael azzal arányos, terrorizmusért elítélt palesztin foglyokat enged el. A folyamat várhatóan vasárnapig lezárul. Egy, a megállapodás részleteit ismerő izraeli tisztviselő szerint a Hamász vállalta, hogy tartózkodik bármiféle nyilvános ünnepléstől vagy ceremóniától a túszok szabadon bocsátása után.

Korábban az Associated Press — meg nem nevezett forrásokra hivatkozva — arról számolt be, hogy Trump elnök tűzszüneti megállapodásról szóló bejelentését követően a Hamász a hétvégén szabadon engedi mind a 20 életben lévő túszt, párhuzamosan az izraeli hadsereg gázai visszavonulásával.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala megerősítette, hogy beszélt Trump elnökkel.

„A két vezető rendkívül érzelmes és meleg hangvételű beszélgetést folytatott, és kölcsönösen gratuláltak egymásnak a történelmi jelentőségű megállapodás aláírásához, amely az összes túsz szabadon bocsátását eredményezi”

– közölte a miniszterelnöki hivatal.

Trump a Közel-Keletre utazik

Az amerikai elnök pénteken a Közel-Keletre utazik – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára csütörtök hajnalban –, miután bejelentette a megállapodást.

Trumpot korábban tájékoztatták arról, hogy az izraeli és a Hamász tárgyalói „nagyon közel” állnak a megállapodáshoz – erről egy szerdán tartott sajtótájékoztatóján beszélt.

„Épp most kaptam egy üzenetet a külügyminisztertől, amely szerint nagyon közel vagyunk egy közel-keleti megállapodáshoz, és hamarosan szükség lesz rám” – mondta Trump az újságíróknak a Fehér Házban. Röviddel ezután hozzátette: „most indulnom kell, hogy megoldjam a dolgokat a Közel-Keleten.”

🚨 @POTUS: „I was just given a note by the Secretary of State saying that we’re very close to a deal in the Middle East.” pic.twitter.com/EGn45SgLfm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 8, 2025

Karoline Leavitt közleményében pontosította, hogy Trump pénteken „éves rutin orvosi vizsgálata” után indulhat útnak a Közel-Keletre, miközben tárgyalói igyekeznek véglegesíteni a túszok szabadon engedését és a tűzszünetet rögzítő megállapodást. Trump a Fehér Házban elmondta, hogy a megállapodás „nagyon közel van”, és hogy szombaton indulhat a térségbe.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter elmondása szerint jelentős előrelépés történt az egyeztetésekben, az események óráról órára haladnak előre, és ő maga is „hamarosan a térségbe utazhat.”

Egy amerikai tisztviselő a Jerusalem Postnak elmondta, hogy a kormányzat nagyon magabiztos: jó esély van arra, hogy sikerül megállapodásra jutni. A tárgyalásokban részt vevő felek célja, hogy péntekig aláírják a megállapodást.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)