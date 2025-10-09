Aki kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz – jelentette ki Dömötör Csaba

A gazdasági bajok orvoslása helyett az Európai Bizottság egyetlen mániára tesz fel minden lapot, Ukrajnára – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője csütörtökön Strasbourgban az MTI-nek adott nyilatkozatában. A magyar kormánypárti politikus szerint ha a mai szavazás után Ursula von der Leyen folytathatja munkáját, az csakis annak lesz köszönhető, hogy a nagy baloldali-liberális koalíció összezár mögötte, benne a Tisza Pártnak otthont adó Európai Néppárttal, hozzáfűzve, hogy aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz.

Dömötör Csaba emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament csütörtökön szavaz az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelyet a Patrióták Európáért (PfE) európai parlamenti frakció nyújtott be.

„Felsorolni is nehéz, hányféle megalapozott okunk van arra, hogy ne adjunk bizalmat az Európai Bizottság elnökének, és hogy ne folytathassa károkat okozó munkáját” – fogalmazott.

A képviselő szerint Ursula von der Leyen hivatalba lépése óta Európa gazdasági mélyrepülésben van. Nincs érdemi gazdasági növekedés, több ország az ipar leépülését szenvedi el, ami munkahelyek százezreit veszélyezteti – mondta, hozzátéve: ennek oka a „burjánzó bürokrácia” és a magas energiaárak, amelyek „a szankciók következményei”.

„Most azzal súlyosbítanák a helyzetet, hogy végleg letiltják a keleti energia behozatalát” – tette hozzá. A gazdasági bajok orvoslása helyett – folytatta – az Európai Bizottság „egyetlen mániára tesz fel mindent: Ukrajnára, a háborús politikára és a bővítésre”.

Dömötör Csaba szerint Európa eddig 177 milliárd eurót, 70 ezer milliárd forintot költött Ukrajnára, amelynek jelentős része fegyverekre ment. „Ez az összeg vigasztalanul hiányzik az európai utakból, kórházakból, iskolákból és ipartámogatási programokból” – fogalmazott.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a bizottság „szemellenzős és erőltetett bővítéspolitikát folytat”. „Úgy akarnak gyorsított tagságot Ukrajnának, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják ennek következményeit” – tette hozzá.

Szerinte ez jól látszik az új hétéves költségvetési terven is, amely több mint 20 százalékkal vágná meg az agrártámogatásokat, hogy a gazdák pénzét Ukrajnának adják, 40 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget adnának Ukrajnának, és a közvetett támogatások révén a tényleges összeg ennél is magasabb lenne.

Dömötör Csaba úgy vélekedett: a gazdasági válság kéz a kézben jár a közbiztonsági válsággal.

„Európába milliók özönlöttek be, és hiába látszanak a brutális következmények, a bizottság továbbra is a migrációs paktumot erőlteti, ami kötelező szétosztást jelent”

– fogalmazott.

„Mindig elmondom, hogy aki a következményekre kíváncsi, sétálgasson Brüsszelben. Csak augusztusban húsz lövöldözés történt, ezen a héten is volt lövöldözés a déli pályaudvarnál, ahol négy embert lőttek meg” – tette hozzá.

A képviselő szerint „egyre többen követelnek változást a brüsszeli politikában”, de az Európai Bizottság „ahelyett, hogy meghallaná ezeket a hangokat, egyre több eljárást dolgoz ki azok elhallgattatására”.

„Felül akarják írni a döntéshozatali eljárásokat, hogy ki lehessen zárni az ellenkező véleményeket. Demokráciapajzs néven heteken belül olyan programot hoznak nyilvánosságra, amely megerősítené a tényellenőrnek mondott cenzorokat. Mi a kommunizmus alatt már megtapasztaltuk, milyen is a cenzúra – nem kérünk belőle többet” – fogalmazott.

Dömötör szerint ha a mai szavazás után Ursula von der Leyen folytathatja munkáját, az csakis annak lesz köszönhető, hogy a nagy baloldali-liberális koalíció összezár mögötte, benne a Tisza Pártnak otthont adó Európai Néppárttal.

„Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz. Aki megszavazza, azt is megszavazza, hogy elvegyék a gazdák pénzét, és hogy azt Ukrajnának adott rakétákra költsék. Aki megszavazza, azt is megszavazza, hogy Európa továbbra is tárva-nyitva hagyja kapuit milliók előtt, annak minden visszafordíthatatlan következményével” – mondta.

„Ezek a körülmények külön-külön is elégségesek a bizalom megvonásához, együttesen pedig elsöprőek. Ebből elég volt, ezért szavazzuk meg mindannyian a bizalmatlansági indítványt” – közölte.

Dömötör Csaba idézte Jordan Bardellának, a PfE-frakció vezetőjének szavait is, miszerint Európa nem egy bürokráciatömeg, hanem egy civilizáció. „Azzal egészítem ki – mondta –, hogy Európa egy álom is. Követeljük, hogy adják vissza ezt az álmot!”

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)