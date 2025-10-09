Műsorújság
A párzsi divathéten bukkant fel Imane Helif, a vitatott nemű bokszoló

Szerző: hirado.hu
Forrás: Mandiner
2025.10.09. 17:18

| Szerző: hirado.hu
A párizsi divathéten bukkant fel egy méregdrága ruhában Imane Helif az algériai olimpiai bajnok.

A 26 éves algériai ökölvívó, aki a kötelező nemi teszt miatt kihagyta a liverpooli bokszvilágbajnokságot, hétfőn az első sorból nézte végig a Chanel női ruházat tavaszi/nyári 2026-os kollekciójának bemutatóját. A közösségi médiában megosztott videón látható, amint egy fekete autóból kiszállva egyedi selyem nadrágkosztümöt visel, amiről úgy tudni, több mint 4000 fontba (1,8 millió forintba) kerül – számolt be a Mandiner.

A közösségi médiában megosztott képeihez azt írta, hogy megtiszteltetés volt számára részt venni az eseményen.

„Elegancia, örökség és a művészet, a szépség örök ünnepe” – írta.

Az olimpián Hámori Lucát legyőző, férfi kromoszómákkal rendelkező ökölvívó október elején bejelentette, hogy ő lett az egyik szépségápolási márka hivatalos arca.

Kiemelt kép: Imane Helif Instagram oldala

