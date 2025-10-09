A néppárt a balliberálisokkal kimosdatta az Európai Bizottságot és elnökét – jelentette ki Gál Kinga

Az Európai Néppárt (EPP), amelyhez a Tisza Párt is tartozik a balliberálisokkal együtt ismét kimosdatta az Európai Bizottságot és annak elnökét, Ursula von der Leyent – jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője és a Patrióták Európáért-frakció alelnöke csütörtökön Strasbourgban.

Gál Kinga azt követően nyilatkozott, hogy az Európai Parlament többsége elutasította az Európai Bizottság és annak vezetője, Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványokat.

„Az Európai Néppárt, amelyhez a Tisza Párt is tartozik, a balliberálisokkal együtt megint kimosdatta Von der Leyent, mint ahogy kimosdatták a héten Magyar Péter és Ilaria Salis képviselőket is. Gyakorlatilag kéz kezet mosva tartják fent minden áron a status quót, és mennek szembe a választók akaratával”

– fogalmazott a magyar kormánypárti képviselő.

A Mandiner online felületén elérhető cikk szerint a voksoláson a Tisza Párt jelen lévő képviselői nemmel szavaztak a Von der Leyennel szemben indított bizalmatlansági indítványra.

Gál Kinga hangsúlyozta: egy olyan Európai Bizottságnak szavaztak ismét bizalmat, „amely láthatóan nem teljesít, hibát hibára halmoz, legyen szó a béke iránti törekvésekről, a biztonság garantálásáról Nyugat-Európa utcáin, vagy az európai gazdák és vállalkozások érdekeinek képviseletéről”.

Saját választóikat csapták arcul

„Kimentik egymást, és egyre inkább összefonódnak: a baloldal, a liberálisok és az Európai Néppárt – benne a Tisza Párt képviselőivel. Ez gyakorlatilag a saját választóik arculcsapása” – mondta a képviselő.

Gál Kinga kiemelte: a patrióták frakciója ezt nem fogja hagyni, és választ vár azokra a valós kérdésekre és problémákra, amelyekkel az európai polgárok szembesülnek, és továbbra is számonkéri a bizottságot.

Közel kétszáz képviselő támogatta az indítványt

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője és a delegáció vezetője hozzátette: a patrióták frakciója bizalmatlansági indítványát közel kétszáz képviselő támogatta.

„Ez azt mutatja, hogy az európai polgárok körében meglévő többségi álláspont, amelyet úgy lehet összefoglalni, hogy Ursula von der Leyennek mennie kell, most már egyre markánsabban jelenik meg az Európai Parlamentben” – mondta.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az e heti plenáris ülésen „nagy fordulatszámon működött a brüsszeli politikai mosoda”.

„Ez a brüsszeli hatalmi koalíció előbb Magyar Pétert mosdatta ki egy köztörvényes bűncselekmény után abból, hogy büntetőjogilag felelősséget kelljen vállalnia. Ehhez piszkos politikai alkut kötöttek, még a kommunisták szavazatára is szükségük volt” – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet, hogy cserébe az Európai Néppárt képes volt „egy kommunista terrorista”, Ilaria Salis mentelmi jogát támogatni, hogy a képviselőnek ne kelljen a felelősségre vonással szembenéznie. „Arról a személyről beszélünk aki külföldi társaival együtt érkezett Magyarországra, hogy találomra kiválasztott magyarokat verjen félholtra Budapesten” – mondta Deutsch Tamás.

Az elnök és a bizottság is megbukott

A képviselő szerint most „kimosdatták” Ursula von der Leyent, ám „valójában az európai polgárok körében az elnök és az általa vezetett bizottság már megbukott”.

„Elegük van az európaiaknak a háborúból, békét akarnak. Elegük van a tömeges illegális migrációból – biztonságos életet akarnak visszakapni. Elegük van a genderideológiai érzékenyítésből – a normalitás jegyében akarnak élni. Elegük van abból is, hogy a zöldátmenet jegyében tönkreteszik az európai gazdaságot”

– sorolta.

Hozzátette: „Európa gyenge és kiszolgáltatott, miközben nem az európaiak érdekét képviselik Ursula von der Leyenék, hanem hajlandók lefeküdni külső érdekeknek, például amerikai törekvéseknek.”

Deutsch Tamás azzal zárta nyilatkozatát,

„a politikai mosoda ezen a héten is működött, mi, patrióták nem fogunk meghátrálni, képviselni fogjuk az európai polgárok akaratát és véleményét, továbbra is azon az állásponton vagyunk, hogy itt az idő Ursula von der Leyen és bizottsága távozására”.

Kiemelt kép: Az Európai Parlament (EP) plenáris ülése Strasbourgban (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)