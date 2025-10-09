A francia néppárti képviselők többsége nem szavazott bizalmat Von der Leyennek

Látványos változás tapasztalható az Ursula Von der Leyen bizottsági elnök elleni legutóbbi, júliusi bizalmi voksolás óta: Európai Parlamentben a korábbinál jóval szélesebb támogatást kapott az Európai Bizottság elnöke és a testület leváltását célzó indítvány a Le Figaro szerint. A Frankfurter Allgemine Zeitung megszólalói újabb bizalmatlansági szavazásokat jósolnak, és úgy látják, növekszik a bizottság elnökére gyakorolt nyomás.

Kisebb földrengés rázta meg az európai jobboldalt – írja az Ursula Von der Leyen és az Európai Bizottság elleni bizalmi indítvány csütörtöki bizalmi szavazás kapcsán a Le Figaro. Az Európai Parlament pártjai két indítványról szavaztak: az egyiket a Patrióták Európáért (PfE) párt, a másikat a Balodal nevű európai párt nyújtotta be.

Az Európai Néppárt (EPP) francia delegációjának nagy része, a

hat európai parlamenti képviselő közül négyen megszavazták

a Patrióták Európáért által benyújtott bizalmatlansági indítványt.

A Mercosur-alku verte ki a biztosítékot

„Ennek az indítványnak esélye sem volt, hogy átmenjen” – nyilatkozta a szavazás után a Le Figarónak a bizottsági elnök ellen voksoló Francois-Xavier Bellamy, a francia EPP-küldöttség vezetője és a Köztársaságiak (LR) párt alelnöke. „De számunkra ez egy módja annak, hogy egyértelmű figyelmeztetést küldjünk egy számunkra kritikus fontosságú témában: ez pedig a Mercosur” – tette hozzá. Bellamyn kívül még Laurent Castillo, Christophe Gomart és Céline Imart francia európai parlamenti képviselők támogatták a Patrióták Európáért bizalmatlansági indítványát.

A politikus által említett egyezmény kapcsán az EU etikai felügyelő szerve szeptember végén vizsgálatot indított az Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron francia elnök közötti SMS-üzenetek ügyében, amelyek a blokk és a Mercosur-országok közötti, vitatott kereskedelmi megállapodásra vonatkoztak. A megállapodás tönkreteheti az európai mezőgazdasági termelőket, akik 2024-ben hónapokon keresztül, elkeseredetten és tömegesen tiltakoztak a brutális mennyiségű és ellenőrizheteten minőségű dél-amerikai dömpingáru beözönlése ellen.

Téves állítás a vezető német lapban

A Frankfurter Allgemine Zeitung, amely különös módon nem értesült a francia néppárti képviselők „átszavazásáról” – s így azt a valótlanságot állította, hogy a néppárti képviselők Ursula von der Leyen mellett voksoltak – a szintén bizalmatlansági indítványt Baloldali Párt társelnökét, Martin Schirdewan idézi.

A politikus szerint „eredményünk azt mutatja:

az Ursula von der Leyenre és bizottságára nehezedő nyomás növekszik,

és a baloldal tovább fogja fokozni ezt a nyomást az Európai Parlamenten belül és Európa utcáin”.

Arra az érvre, hogy a geopolitikai helyzet miatt inkább stabilitásra van szükség az EU-ban, azt válaszolta:

„Nincs szükségünk a kudarc stabilitására.”

A bizalmatlansági indítványok azt mutatják, hogy Von der Leyent, különösen a politikai peremvidéken lévők, egyre nagyobb nyomás alá helyezik – írja a frankfurti lap. Schirdewan abban is biztos, hogy további bizalmatlansági indítványok lesznek az Európai Bizottság ellen.

René Repasi, a magyar származású európai parlamenti szociáldemokrata vezető is látja ezt a lehetőséget. Repasi a Politico című brüsszeli lap szerint azt mondta, hogy pártja a jövőben hasonló indítványt nyújthat be, ha Von der Leyen nem teljesíti a kötelezettségeit.

„Legfőbb ideje, hogy ez a nő távozzon!”

Három bizalmatlansági indítványt adtak be Von der Leyennel szemben néhány hónap alatt – írja az osztrák Kurier, megjegyezve: eddig rendkívül ritkán fordult elő, hogy ilyen indítványt nyújtsanak be az Európai Bizottság ellen.

Ha az indítvány sikeres, a bizottságnak egységesen le kell mondania. Ehhez a leadott szavazatok kétharmados többsége szükséges. Eddig még soha nem fordult elő ilyen eset – derül ki jobbközép lap cikkéből. A Kurier emlékezet: a korrupciós botránnyal megrázott Jacques Santer vezette Európai Bizottság 1999-ben lemondott, mielőtt sorsáról szavazni tudtak volna.

„Az átláthatóság hiánya, hatáskörének túllépése, az európai gazdaság veszélyeztetése és katasztrofális migrációs politika – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hosszú listát állított össze a hibáiról” – idézi a Kurier Harald Vilimskyt, a Szabadságpárt küldöttségének vezetőjét, aki így foglalta össze álláspontját: „Legfőbb ideje, hogy ez a nő távozzon a posztjáról!”

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az Európai Bizottság ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról tartandó szavazás előtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 6-án (Fotó: MTI/AP/Pascal Bastien)