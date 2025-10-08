Ukrán katonai projektben is érintett a férfi, aki segíthetett kifejleszteni Magyar Péterék applikációját

Egy átfogó katonai projektben is érintett az ukrán PettersonApps vállalat vezérigazgatója, Oleh Osztroverh, akinek cége a nemrég megjelent hírek szerint Magyar Péterék Tisza-világ applikációjának fejlesztésébe is beszállt.

Az Index pár nappal ezelőtt közölte, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén, ráadásul közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból.

A PettersonApps vezérigazgatójával, Oleh Osztroverhhel kapcsolatban azt is megemlítették már, hogy az ukrán férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja: ez egy ukrán nonprofit civil szervezet, amely az ukrán hadsereg egyik ismert zászlóaljával, a „Da Vinci Wolves”-zal folytat szoros együttműködést.

A Ripost ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy

a Defence Robotics UA-t azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.

Saját bemutatkozásuk szerint „életmentő robotikai megoldásokat” fejlesztenek, és segítenek a szárazföldi drónok (UGV-k) hadrendbe állításában. Az NGO feladatai közé tartozik emellett a robotikai ökoszisztéma kiépítése, a fejlesztők és katonai egységek összekapcsolása, valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.

A szervezet honlapja szerint a Da Vinci Wolves-zal szoros együttműködést ápolnak. Ez a zászlóalj az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata, amelyet a „Da Vinci” hívójelű katona, Dmitro Kocjubajlo vezetett egészen 2023 márciusában bekövetkezett haláláig. Az egység azóta is az ő nevét viseli, és mára ezred szintű alakulatra emelték.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. MTI/Bodnár Boglárka.