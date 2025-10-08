Új lendületet vehet Donald Trump béketerve, az izraeli túszokról egyeztetett a Hamász

A Hamász szerdai lépése új lendületet adhat a gázai háborút lezáró tárgyalásoknak. Az iszlamista terrorszervezet átadta a túszcserelistáját, miközben egyre óvatosabb optimizmus tapasztalható Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezése körül. Az egyiptomi tárgyalásokon a harcok leállításáról, az izraeli csapatok kivonásáról és a túszok szabadon bocsátásáról is egyeztettek. A Hamász katonai szárnyának felszámolása és fegyvereinek átadása azonban továbbra is komoly akadályokba ütközhet.

Átadta szerdán a Hamász a túsz- és fogolylistájának a névsorát, amely egy tervezett cseremegállapodás alapját képezheti. Az iszlamista terrorszervezet közölte, hogy derűlátók a gázai háború lezárását szorgalmazó tárgyalásokkal kapcsolatban.

Az izraeli túszok szabadon engedése az egyik kulcsfontosságú feltétele volt a tárgyalásoknak, a diplomáciai körök ezért szintén derűlátók – írja a Reuters.

Donald Trump különleges megbízottakat küldött a térségbe, többek között Steve Witkoffot és vejét, Jared Kushner korábbi közel-keleti különmegbízottat is.

A közvetett tárgyalások – amelyeket Egyiptom, Katar és az Egyesült Államok támogatásával tartanak – elsősorban a harcok leállításának feltételeiről, az izraeli csapatok kivonásáról Gázából és a túszcsere lebonyolításáról szólnak.

Egy palesztin forrás szerint

a megállapodás egyik legnehezebb pontja a Hamász katonai szárnyának felszámolása lesz, ugyanis ezt a kérdést a terrorszervezet mindeddig nem volt hajlandó megvitatni.

A Hamász világossá tette, hogy nem fontolja meg a fegyvereinek átadását, amíg nem jön létre egy független palesztin állam. Hozzátette, hogy Donald Trump 21 pontos béketervének első fázisáról és annak időzítéséről még nem született megállapodás.

Az egyiptomi üdülővárosban, Sarm es-Sejkben zajló tárgyalások mellett Párizsban is fontos diplomáciai egyeztetések folynak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön miniszteri szintű találkozón vesz részt európai, arab és más partnerekkel, hogy megvitassák a Gázai övezet háború utáni jövőjét és a Trump-terv gyakorlati megvalósításának lehetőségeit.

A politikai színtér mögött Gáza lakossága továbbra is súlyos humanitárius válsággal néz szembe. Az élelmiszerhiány, az üzemanyag- és ivóvíz-korlátozások, valamint a kórházakban tapasztalható gyógyszerhiány újabb kitelepítéseket eredményezett.

Donald Trump kedden, a Hamász október 7-i terrortámadásának második évfordulóján optimizmusát fejezte ki a tárgyalások előrehaladásával kapcsolatban. A tisztviselők ugyanakkor továbbra is óvatosak, ugyanis a gyors megállapodás esélyét egyelőre senki sem látja biztosnak.

Trump felkérte Törökországot, hogy gyakoroljon nyomást a Hamászra

Recep Tayyip Erdogan szerdán újságíróknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy Donald Trump személyesen kérte Ankarát, hogy gyakoroljon nyomást a palesztin iszlamista terrorszervezetre, hogy elfogadják a megállapodást. A török elnök hozzátette, hogy Ankara kapcsolatban áll a Hamásszal, és megpróbálja elmagyarázni, hogy mi volna a legjobb út a jövőbeni palesztin állam felé, az Egyesült Államok által nemrég bemutatott béketerv jegyében.

Ugyanakkor úgy vélte, hogy a béke nem egyszárnyú madár, ezért a Hamász mellett Izraelnek is kompromisszumra kell törekednie. Mint mondta, Izraelnek fel kell hagynia a támadásokkal a béke érdekében.

Hangsúlyozta, hogy a Gázai övezet egyetlen lehetséges, háború utáni jövője a palesztin állam részeként, palesztin irányítás alatt képzelhető csak el. Véleménye szerint a Gáza biztonságát felügyelő külföldi csapatokkal kapcsolatos elképzeléseket részletesen ki kell dolgozni.

A Trump-terv és a Gáza utáni korszak

A Trump-adminisztráció által vázolt elképzelés szerint a háború lezárását követően egy nemzetközi testület – amerikai, európai és arab részvétellel – venné át Gáza átmeneti igazgatását, amelynek egyik vezetője Tony Blair volt brit miniszterelnök lehetne.

A támogató arab államok szerint a folyamatnak hosszú távon egy független palesztin államhoz kellene vezetnie, de Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy ilyen állam létrejöttét soha nem fogja elfogadni.

A Hamász ezzel szemben teljes tűzszünetet, az izraeli erők kivonását és az újjáépítés azonnali megkezdését követeli, mégpedig egy palesztin technokrata kormány felügyelete alatt. A csoport szerint a háború utáni stabilitás csak akkor érhető el, ha a palesztin nép sorsáról nem idegen hatalmak döntenek.

A szerdai tárgyalásokhoz a Hamásznál kisebb Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet is csatlakozott, amely több izraeli túszt tart fogva. A felek egyelőre egyetértenek abban, hogy az első lépés a túszok kölcsönös szabadon bocsátása és a humanitárius folyosók megnyitása lehet.

Kérdéses, ki irányítja majd Gázát

A lap szerint még ha sikerül is megállapodásra jutniuk a feleknek, továbbra sem világos, ki fogja irányítani a Gázai övezetet a háború befejezése után. Izrael, az Egyesült Államok és több arab ország is kizárta, hogy a Hamász bármilyen szerepet vállaljon a jövőbeni kormányzásban, miközben a palesztin hatóság gyengesége és belső megosztottsága miatt egyelőre nincs reális alternatíva.

A diplomáciai források szerint a következő napok sok mindent eldönthetnek: ha sikerül kivitelezni a túszcsere első szakaszát, az akár egy szélesebb körű tűzszünethez is vezethet.

Kiemelt kép: A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei átadják a 27 éves izraeli Elija Kohent a Nemzetközi Vöröskeresztnek a Gázai övezet középső részén fekvő Nuszeirat palesztin menekülttáborban 2025. február 22-én (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)