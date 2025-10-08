Trump: Minden túszt hazahozunk, és teljesen megsemmisítjük a Hamászt

Donald Trump amerikai elnök az október 7-i mészárlás második évfordulóján levelet írt a Túszok és Eltűntek Családjai Fórumának, amelyben hangsúlyozta, hogy kormánya soha nem fogja elfelejteni a Fekete szombat eseményeit. Üzenetében a Hamász teljes megsemmisítését és a béke helyreállítását ígérte.

„Mélyen megérintette a teljes adminisztrációmat az a tény, hogy az elképzelhetetlen fájdalom és szenvedés ellenére – miközben már két éve nem tudják, hol vannak szeretteik – továbbra is elmondják történeteiket és kiállnak értük” – írta Trump a Jerusalem Post által közölt levelében.

„Az elfogadhatatlan, 2023 október 7-i események óta, amelyek során családokat szakítottak szét, gyermekeket téptek ki szüleik karjából, és ártatlan embereket lőttek le, gyilkoltak meg és erőszakoltak meg, eltökélt szándékom, hogy minden túszt hazahozzunk, és teljesen megsemmisítsük a Hamászt, hogy ilyen borzalmak soha többé ne ismétlődhessenek meg”

– fogalmazott.

Trump hozzátette, hogy kormánya „rendíthetetlenül elkötelezett” amellett, hogy véget vessen „ennek a konfliktusnak és az antiszemitizmus hullámainak – mind belföldön, mind külföldön.”

„Elnökként továbbra is szilárdan hiszek abban, és fáradhatatlanul azon fogok dolgozni, hogy helyreállítsam az erőn alapuló béke külpolitikáját, véget vessek az évek óta tartó, végtelen háborúknak – nemcsak a Közel-Keleten, hanem az egész világon. Eljön az idő, amikor a terror és a vérontás véget ér, még azokban az országokban is, amelyeket évtizedek, sőt évszázadok óta szaggat a viszály”

– tette hozzá.

Trump egyúttal őszinte köszönetét fejezte ki a fórumnak, amiért felterjesztették a Nobel-békedíjra.

A levelet azzal zárta, hogy áldását küldi a családoknak és Izrael államának, hozzátéve, hogy imádkozik azért, „hogy ez a konfliktus a következő napokban véget érjen – vagy különben…”

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Neil Hall)