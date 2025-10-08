Tragikus buszbalesetet okozott egy földcsuszamlás Indiában, tizenöten meghaltak

A szerencsétlenség az északi Himácsal Prades államban történt, a busz éppen egy hegyi szakaszon haladt. A földcsuszamlást a napok óta tartó heves esőzés okozta.
A rendőrség közlése szerint a halálos áldozatok között négy nő és két gyermek is van. További három gyermeket sérülésekkel kórházba szállítottak.
Az első vizsgálatok szerint 20-25-en tartózkodtak a buszon, így még eltűntek után is kutatnak.
Az áldozatoknak és hozzátartozóknak Draupadi Murmu elnök és Narendra Modi miniszterelnök is kinyilvánította részvétét, illetve együttérzését.
Kiemelt kép: Az indiai országos katasztrófavédelem (NDRF) felvételén az egység tagjai túlélők és áldozatok után kutatnak egy földcsuszamlás helyszínén, az észak-indiai Himácsal Prades állambeli Bilaszpur körzetben 2025. október 8-án, miután reggelre virradóan egy autóbuszt elborított az esőzésektõl fellazult talaj (Fotó: MTI/AP/Indiai országos katasztrófavédelem)