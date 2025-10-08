Tinédzserek közé hajtott egy autós Lengyelországban: egyikük meghalt, egy másik egész életére megnyomorodott

A lengyelországi Pomerániai vajdaságban egy sofőr négy tinédzser közé hajtott, akik kerékpárral és gyalog közlekedtek. Egyikük életét vesztette, és a másik három fiatal is súlyosan megsérült, egyiküknek amputálni kellett a lábát. A sofőr elmenekült a helyszínről, de a rendőrök szerda reggelre elkapták.

Az eset kedden történt a pomerániai Wejherowo megyében, Lebienska Huta településen.

„Három fiú – 10 és 16 év közötti életkorúak – kerékpáron közlekedett, egy negyedik pedig gyalog ment. Ekkor hajtott közéjük egy autó”

– közölte Andrzej Zalewski százados, a tűzoltóság szóvivője a PAP lengyel hírügynökséggel az Index szemléje szerint.

A baleset után az egyik kiskorút – a legfiatalabb, 10 éves gyermeket – a helyszínen próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét. Egy másik fiúnak amputálni kellett a lábát miután, helikopterrel szállították kórházba, míg a két további sérültet – akik kar-, láb- és fejsérüléseket szenvedtek – mentőautókkal szállították el.

A sofőr a gázolás után elmenekült. A rendőrség hajtóvadászatot indított az autóvezető után, a helyszínelés pedig egész este tartott Lebienska Hutában.

Elkapták az autó vezetőjét

A lengyel TVP.info hírportál szerda reggel közölte, hogy a rendőrség elkapta a kamaszokat elütő, 33 éves sofőrt. A sofőrt a gázolás után néhány órával egy másik megyében fogták el.

A férfi megtagadta, hogy önkéntes kábítószer- és alkoholtesztnek vesse alá magát

– jelentette be a megyei rendőrség. Közlésük szerint a gyanúsítottól vért vettek elemzés céljából, de a vizsgálati eredményt még nem készült el.

A rendőrök a körülmények alapján balesetként kezelik a történteket. „Folyamatban van a nyomozás halálos baleset okozása, segítségnyújtás elmulasztása és a baleset helyszínéről való távozás miatt. A férfi továbbra is őrizetben van” – mondta a rendőrség szóvivője. A fogvatartott kihallgatásának időpontját még nem tűzték ki.

A kiemelt kép illusztráció: lengyel rendőrök a fehérorosz határnál 2021-ben. MTI/PAP/Artur Reszko.