Szijjártó Péter elítélte, hogy Donald Tusk terroristákat menteget

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon elítélte, hogy Donald Tusk lengyel kormányfő az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit mentegeti.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy „Donald Tusk szerint rendben van az, hogyha valaki felrobbant egy gázvezetéket”. „Ez megdöbbentő, mert adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek?” – írta.

„Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek” – tette hozzá.

A lengyel miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy nem az Északi Áramlat felrobbantása okozott problémát Európának, hanem az, hogy a földgázvezeték egyáltalán megépült. Arra is kitért, hogy hazájának nem állna érdekében kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak, de erről végső soron a bíróság fog dönteni.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)