Órákon át keresték a házomlásban eltűnt személyeket, már csak holttesteket találtak

Életét vesztette négy munkás egy madridi házomlásban, az áldozatok holttestét szerda hajnalban találták meg a romok között.

José Luis Martínez-Almeida polgármester tájékoztatása szerint a szakemberek úgy vélik, hogy a felújítás alatt álló épület legfelső, hatodik emeleti födémje szakadt le, és okozta az épület részleges beomlását.

Az áldozatok közül ketten az alagsorban dolgoztak a szerencsétlenség idején, egyikük pedig a legfelső emeleten tartózkodott. A negyedik áldozat az építkezés munkavezetője.

A Madrid belvárosában zajló felújításon negyvenen dolgoztak, a helyszínen a mentők három embert láttak el sérülések miatt, de csak egyiküket szállították kórházba, lábtöréssel.

A tűzoltók órákon át kutattak a négy eltűnt személy után, drónokkal és keresőkutyákkal is, mielőtt rábukkantak a holttestekre.

A környéket lezárták a hatóságok, a szomszédos épületek lakóit evakuálták, akik csak azután térhetnek haza, hogy szakemberek megvizsgálták, biztonságos-e az otthonuk.

Kapcsolódó tartalom Négy embert gyanúsítanak a Jókai utcai házomlás ügyében

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Aijaz Rahi)