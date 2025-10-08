Nyugdíjba küldené a közel 70 éves Ursula von der Leyent a Patrióták Európáért-frakció

A közösségi médiában felköszöntötték az Európai Bizottság elnökét, és egyúttal ismételten jelezték, hogy Ursula von der Leyennek ideje távoznia a bizottság éléről.
„Boldog születésnapot Ursula,
ideje nyugdíjba vonulni további botrányok nélkül”
– olvasható a Patrióták Európáért bejegyzésében az X.com oldalon.
🎂 | Happy Birthday Ursula, time to retire without any more new scandals. TIME TO GO. #stopvonderleyen #Patriots pic.twitter.com/UhqeeugyjJ
— Patriots for Europe (@PatriotsEP) October 8, 2025
„Ideje mennie” – tették hozzá.
A hirado.hu is beszámolt arról, hogy
a képviselőcsoport bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen.
Gál Kinga a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke több nyilatkozatában és parlamenti felszólalásában rámutatott, hogy az Európai Bizottság folyton rossz döntéseket hoz és botrányok övezik a működését.
„Az Európai Bizottság által kezdeményezett hibás döntések sora teszi tönkre a kontinens gazdaságát, fenyegeti a polgárok biztonságát és kezdi ki a tagállami szuverenitást” – hangsúlyozta keddi felszólalása során az Európai Parlamentben az Ursula von der Leyen távozását sürgető Gál Kinga.
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél egy nemzetközi konferencián Londonban 2025. április 24-én (Fotó: MTI/EPA pool/Tolga Akmen)