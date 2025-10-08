Netanjahu: Hét fronton vívjuk az újjászületés háborúját a létünkért és jövőnkért

Izrael sorsdöntő napok előtt áll – jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök keddi esti nyilatkozatában, az október 7-i Izrael elleni brutális terrortámadás második évfordulóján.

„Két év telt el az október 7-i támadás óta – a szörnyű mészárlás óta, amely testvéreinket és nővéreinket sújtotta, a nyugati Negev lakóit és a Nova zenei fesztivál résztvevőit” – írta Netanjahu.

„Nagyon fájdalmas árat fizettünk. Csecsemőket, gyermekeket, felnőtteket és időseket gyilkoltak meg brutális kegyetlenséggel a Hamász terroristái. Kétszázötvenegy férfit és nőt raboltak el, és hurcoltak el a Gázai övezet terroralagútjaiba” – közölte majd hozzátette, hogy ő és családja „fejet hajt az elesettek emléke előtt, akiknek arcképe örökre szívükbe vésődött”.

„Az újjászületés háborúja, amelyet hét fronton vívunk, sorsdöntő háború hazánkért – a létünkért és jövőnkért folyó háború”

– írta Netanjahu, hozzátéve, hogy a megemlékezés szomorúsága mellett büszkeséggel tölti el Izrael ellenálló képessége: „Együtt megtörtük az iráni tengelyt, együtt formáltuk újjá a Közel-Keletet, és együtt fogjuk biztosítani Izrael örökkévalóságát.”

Izrael miniszterelnöke a Jerusalem Post által közölt nyilatkozatában azt írta, kormánya a Biztonsági Kabinet által meghatározott háborús célok elérésén fog dolgozni, a Gázában zajló túsz- és tűzszüneti tárgyalások fényében.

„Együtt fogunk helytállni és együtt, Isten segítségével, győzni fogunk”

– jelentette ki.

„Izrael története az ellenállás története”

Jichák Hercog izraeli elnök úgy fogalmazott, hogy az október 7-i mészárlás „az a nap volt, amikor Izrael lelke kettészakadt.”

Hangsúlyozta: „Ebből a sötétségből született meg katonáink bátorsága, polgáraink hősiessége és egy nép egysége, amely nem volt hajlandó megtörni. Nem fogunk pihenni, nem fogunk hallgatni, amíg mind a 48 túsz haza nem tér”.

„Izrael továbbra is a szabadság és a demokrácia fáklyája egy viharos régióban, és őszintén hiszem, hogy e fájdalmas évek nyomán új korszak születhet az együttműködés és a közös jólét jegyében” – írta az elnök, hozzátéve, hogy Izrael „vállvetve áll a világ minden zsidó közösségével”.

„A gyász mélyéből erőt merítünk; a tragédia hamvaiból újjászületést építünk. Izrael története az ellenállás története – egy népé, amely soha nem adja fel, soha nem hátrál meg, és soha nem szűnik hinni abban, hogy a fény végül legyőzi a sötétséget”

– jelentette ki.

Hercog végül megköszönte Izrael szövetségeseinek a megemlékezés alkalmából küldött támogató üzeneteket, és köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek „hihetetlen erőfeszítéseiért, hogy hazahozza túszainkat, és békét hozzon a Közel-Keletre”.