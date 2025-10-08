Megérkezett Chicagóhoz Donald Trump kivezényelt katonasága, hamarosan bevethetik őket

Az amerikai Nemzeti Gárda több száz katonája érkezett kedden egy Chicagótól nem messze lévő katonai bázisra, miután Donald Trump az utóbbi napokban jelezte, hogy csapatokat küld a demokraták által irányított városokba a bűnözés megfékezése érdekében.

Vasárnap az amerikai elnök elrendelte a Nemzeti Őrség 300 tagjának bevetését Amerika harmadik legnagyobb városában, Chicagóban, ami heves reakciókat váltott ki a helyi tüntetők és politikusok részéről. A nagyvárost magába foglaló tagállam, Illinois kormányzója, JB Pritzker azzal vádolta Trumpot, hogy a katonákat „politikai eszközként” és „bábként” használja – írta a Sky News.

Az elnöki rendelet után a Nemzeti Gárda tagjai kedden érkeztek meg egy Chicago-közeli településre, az Elwoodban található katonai támaszpontra, amiről felvételek is készültek.

Mint a Sky News megjegyezte,

egyelőre nem tisztázott, hogy mi a Nemzeti Gárda pontos küldetése Illinoisban, bár az eddigi nyilatkozatok alapján a bevándorlásellenes demonstrációk elleni fellépés, a rend fenntartása adódik magyarázatként.

Trump az utóbbi időben többször is elítélő hangnemben beszélt Chicagóról, a „bűnözés poklának” nevezve a várost, noha a rendőrségi statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény, beleértve a gyilkosságokat is, jelentősen visszaesett.

Ez lehet a feladat, több másik városba is megérkezhetnek

Az Elwood-ba érkezett katonákról azt is tudni lehet, hogy egy tréningen vesznek részt a bázison, amely feltételezések szerint a polgári rendvédelmi gyakorlatok elsajátítását szolgálja. A CNN-nel az amerikai határőrség egyik tisztviselője azt közölte, hogy

a Nemzeti Gárda tagjai a létesítmények védelmére és a „sürgős helyzetekre” való gyors reagálásra fognak összpontosítani.

Mindeközben Kash Patel, az FBI igazgatója is a környékre utazott, és több mint három órát töltött Chicago környékén – közölte szintén a CNN-nel egy, a látogatásról értesülő forrás. Patel látogatásának konkrét részletei nem ismertek, de az FBI vezetője a közösségi médiában jelezte, hogy az ügynökség „továbbra is keményen fellép az erőszakos bűncselekmények ellen” a városban.

Chicago mellett több másik városban is megjelenhetnek az amerikai katonák.

Az egyik helyszín Memphis lehet, ahol a CNN szerint több gárdaparancsnok már a helyszínen van, és pénteken várható egy kontingens érkezése – bár helyi tisztviselők egyelőre azt közölték, hogy ezek a csapatok nem vesznek részt közvetlenül a rendfenntartó műveletekben). A tagállam, Tennessee republikánus kormányzója, Bill Lee azt mondta, hogy a katonák „kritikus támogató szerepet” fognak játszani a helyi rendfenntartásban. A városban szeptember 29. óta aktív egy különleges rendfenntartó erő, a Memphis Safe Task Force, amely több mint 20 helyi, állami és szövetségi ügynökség munkáját fogja össze, és együttműködik a város rendőrségével.

Ezen kívül Portlandban is bevethetik a Nemzeti Gárdát, noha egy Trump által kinevezett szövetségi bíró az előző hétvégén kétszer is megakadályozta a szövetségi kormányzatot abban, hogy nemzetőrségi csapatokat küldjön a városba, Kristi Noem belbiztonsági miniszter kedden ellátogatott Oregon legnagyobb városába, ahol találkozott a kormányzóval, a rendőrfőnökkel és meglátogatta a helyi ICE-létesítményt. Csütörtökön a fellebbviteli bíróságnak kell megvizsgálnia a kormányzat kérelmét, amelyben a csapatok küldését megakadályozó végzésének felfüggesztését kérték.

Kiemelt kép: a Nemzeti Gárda tagjai az Illinois állambeli Elwoodban 2025. október 7-én. Donald Trump az erőszakossá fajuló tüntetések miatt a szövetségi intézmények és alkalmazottak védelmében mozgósította a Nemzeti Gárda egységeit a rend fenntartására a Illinois államban és Chicagó városban. MTI/AP/Erin Hooley.