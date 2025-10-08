Magyar Péter futni hagyott egy magyarokat félholtra verő kommunista terroristát – jelentette ki Deutsch Tamás

Az olasz Antifa-aktivista európai parlamenti képviselő ügye mindössze egyetlen vokson múlt: azonban 306 igen és 305 nem szavazat mellett végül megtarthatta mentelmi jogát. Deutsch Tamás közösségi oldalán erről úgy fogalmazott: „csupán egyetlenegy szavazaton múlt az EP-ben, hogy az ártatlan magyarokat a bűntársaival együtt viperával találomra félholtra verő szélsőséges antifa, a terrorista Ilaria Salis megtarthatta a mentelmi jogát.”
Ilaria Salist még 2023 februárjában tartóztatta le a magyar rendőrség azt követően, hogy a szélsőbaloldali Antifa terrorszervezet tagjaként, bűntársaival Budapest utcáin ártatlan járókelőkre támadtak, brutálisan összeverték őket, néhányukat szinte élettelen állapotban hagyták hátra.
A Fidesz EP-képviselője a szavazással kapcsolatban kiemelte:
„Ha Magyar Péter esetleg hosszú idő után végre vette volna a fáradtságot, hogy megjelenjen a munkahelyén és tőle meglehetősen szokatlanul még ki is állt volna a honfitársai mellett, akkor ez az erőszakos kommunista bűnöző nem úszhatta volna meg büntetlenül ártatlan magyarok módszeres félholtra verését.”
