Készül a visszatérésre Kamala Harris, és elmagyarázza, miért mindenki más tehet a vereségéről

Kamala Harris, a 2024-es amerikai elnökválasztáson alulmaradó demokrata elnökjelölt mai napig nehezen képes elfogadni vereségét. Harris szeptember végén megjelent új könyvében, amely a 107 nap címet kapta, önmagát leszámítva szinte mindenkit felelősnek tart vereségéért. A The Guardian szerint Harris könyve a kudarc elfedéséről, a Politico szerint pedig a visszatérés előkészítéséről szól.

Amikor 2024 végén Kamala Harris elveszítette az amerikai elnökválasztást Donald Trumppal szemben, a Demokrata Pártban sokan elkönyvelték, hogy a politikai pályája véget ért. Most, alig egy évvel később visszatért az egykori alelnök, hogy elmagyarázza, miért nem ő tehet a vereségről. És ha hinni lehet a sorok közti üzenetnek, ezzel megüzente azt is, hogy nem mondott le az ambícióiról sem.

„Ez nem a lezárás könyve. Ez egy új fejezet kezdete – egy nőé, aki még mindig úgy gondolja, hogy neki kellene elnöknek lennie” – írja a könyvről a Politico véleménycikke.

A The Guardian kemény kritikát megfogalmazva azt írta, hogy két fontos dolog domborodik ki a könyv egészéből:

„Joe Bidennek soha nem lett volna szabad újraindulnia, és Kamala Harrisnek soha nem lett volna szabad országos jelöltként szerepelnie.”

A brit lap szerint a könyv mellőzi az önvizsgálatot, és a célja az önfelmentés. Harris hajlamos másokat hibáztatni, de saját gyengeségeit, döntéseinek következményeit szinte sosem ismeri el.

Harris különösen élesen támadja volt alelnökjelöltjét, Tim Walzot, akit utólag gyenge vitateljesítménnyel és naiv együttműködéssel vádol, ami szerinte rontotta a kampány megítélését. „Amikor Tim elhitte J. D. Vance kedvességét, és mosolyogva bólogatott, csak annyit tudtam mondani a tévé előtt: »Mi történik?«” – idézi fel Harris, aki könyvében többször is hibáztatja Joe Biden amerikai elnököt is.

A Politico cikke szerint könyvével Harris valójában nem lezárja, hanem újranyitja a politikai vitát saját személye körül. „Ez a könyv nemcsak a múltat magyarázza, hanem azt is üzeni: Kamala Harris még mindig a legmagasabb pozícióra vágyik” – írja a lap.

A könyv címe – 107 nap – egyben Harris egyik legfőbb magyarázata saját vereségre: pusztán ennyi idő állt rendelkezésére Biden visszalépése után, hogy országos kampányt építsen, és ez nem volt elegendő. A Politico cikke szerint azonban ez a narratíva csak önigazolási kísérlet.

Harris könyve záró részében sokat sejtetően így fogalmaz: „Most már nem a washingtoni hivatali pompa közt fogok ülni, hanem az emberek között, városokban és közösségekben, ahol újra felépíthetjük a bizalmat és az empátiát.”

Kiemelt kép: Kamala Harris demokrata párti alelnök 2025. január 6-án – MTI/EPA/Jim Lo Scalzo