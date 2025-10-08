Hálásak lennénk, ha a szövetségeseink is kiállnának értünk – hangsúlyozta László András EP-képviselő

Hálásak lennénk, ha a szövetségeseink szóban és tettekkel is kiállnának értünk – hangsúlyozta László András fideszes európai parlamenti (EP) képviselő a testület strasbourgi plenáris ülésén szerdán. A magyar kormánypárti politikus felszólalásában emlékeztetett arra, hogy az ukrán vezetés Magyarországot vádolta meg légtérsértéssel, amit teljesen abszurdnak nevezett, egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán elnök sorozatosan fenyegeti és zsarolja Magyarországot.

László András ismertetése szerint augusztustól novemberig vezető nemzetként Magyarország látja el Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladatait, együttműködésben spanyol és olasz katonákkal. Hangsúlyozta, hogy 2015 óta ez már a negyedik ilyen alkalom.

A magyar kormánypárti képviselő közölte: négy magyar Gripen vadászgép és nyolcvan magyar katona állomásozik Litvániában és eddig tizenegy éles riasztásra kellett válaszolniuk.

Hozzátette:

„Innen is köszönjük a Kecskeméti MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár munkáját, köszönjük a Veszprémi MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ munkáját, köszönjük a Szolnoki MH Kiss József 86. helikopterdandár munkáját, és köszönjük a Pápai MH 47. bázisrepülőtér szakállománya munkáját.”

László András hangsúlyozta:

„Hálásak lennénk, ha a szövetségeseink is kiállnának értünk – szóban és tettekkel is.” Emlékeztetett arra, hogy az ukrán vezetés Magyarországot vádolta meg légtérsértéssel, amit teljesen abszurdnak nevezett. „És ezt az álhírt itt is megismételte a liberális frakció vezetője, Valérie Hayer. Szégyellje magát!”

– fogalmazott.

Felhívta a figyelmet, hogy

az ukrán elnök sorozatosan fenyegeti és zsarolja Magyarországot, nemcsak szóban, hanem „a Közép-Európa energiabiztonsága szempontjából fontos olajvezeték sorozatos támadásával is”.

Hozzátette: „Ez elfogadhatatlan, ahogy az is, hogy az Európai Bizottság cinikusan letagadja az ügy jelentőségét.”

László András rámutatott, hogy Magyarország – tengerparti kikötő hiányában és a beszerzési lehetőségek fizikai korlátai miatt – mentességet kapott az orosz olajembargó alól, ezért „semmilyen uniós szankciót nem sért meg”.

Ennek ellenére – mondta – az ukrán vezetés támadja a régiót ellátó olajvezetéket, és Zelenszkij elnök nyíltan zsarolja Magyarországot.

A képviselő bírálta az ukrán elnök kijelentéseit, miszerint Ukrajna EU-csatlakozásáról

, és hangsúlyozta: „Mindenki tudja ebben a házban, hogy ez nem igaz. EU-s tagsághoz zsaroláson keresztül nem vezethet az út.”

László András hozzátette:

„A magyar emberek túlnyomó többsége nemet mondott Ukrajna EU-tagságára. Zelenszkij elnök úr, hagyja abba a zsarolást!”

Kiemelt kép: László András fideszes EP-képviselő, a USAID által magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)