Francia válság: felfüggesztenék a nyugdíjreformot, bejelentkeztek a szocialisták

Bombaként robbant az amúgy is anarchikus francia közéletben, hogy Élisabeth Borne fölvetette a nyugdíjreform felfüggesztését.

A volt kormányfő, akinek hivatali időszaka éppen a Franciaországot fél évtizeden át csatatérré tevő, s a nemzetgyűlésen csak egy különleges eljárással, a 49.3-as cikkel átpasszírozott törvényjavaslathoz kötődik, a Le Parisiennek adott interjúban úgy fogalmazott:

„Nem kell totemoszlopként tekinteni” a nyugdíjreformra.

Kijelentése éles vitákat váltott ki a kormányzó Reneszánsz párt képviselői között a Telegram üzenetküldő hálózaton, a Le Figaro által leközölt összecsapások jól mutatják az elnöki táborban uralkodó ideológiai feszültséget a baloldal és a jobboldal között – írja a konzervatív lap.

„Felfüggesztés nem létezik”

„Beszélhettünk volna róla, nem igaz? ” – kérdezi a macronista párt politikusa, Prisca Thevenot, aki a szintén Macron pártjából kinevezett, volt kormányfő Gabriel Attal közeli munkatársa. Megjegyzése arról tanúskodik, hogy Borne nem egyeztette megszólalását.

Míg Thevenot azt jósolta: a Szocialista Párt a törvény „tiszta és egyszerű hatályon kívül helyezést fogja követelni” Maud Bregeon pedig, a jogi alapokat vitatva, hozzátette: „Felfüggesztés nem létezik.”

Mindeközben az európai sajtó, valamint gazdasági és biztonságpolitikai elemzők is egyre inkább tartanak attól, hogy a másfél éve húzódó francia válság magával rántja egész Európát. Így például az éppen távozó pénzügyminiszter, Roland Lescure emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjreform felfüggesztése

„2026-ban több százmillióba, 2027-ben pedig eurómilliárdokba” kerülne

Franciaországnak.

Kormányozna a baloldal

A legmélyebb politikai és gazdasági válság közepette szerdán folytatta misszióját a bukott miniszterelnök, Sébastien Lecornu – akinek a kormánya 14 órát élt meg –, mivel Emmanuel Macron köztársasági elnök arra kérte, hogy szerdáig találjon megoldást a kialakult kormányválságra.

Lecornut szerdán felkereste a kormányzásra hosszabb ideje nyíltan készülődő Szocialista Párt, a zöldek és a kommunisták kíséretében. A három párt képviselői megerősítették egy baloldali miniszterelnök kinevezésére vonatkozó követelésüket.

A baloldali pártokat nem kísérték el az egyeztetésre a legerősebb baloldali parlamenti párt, a szélsőbaloldali Elégedetlen Franciaország (LFI) képviselői.

Nem lesz feloszlatás?

A trockista Jean-Luc Mélenchon által vezetett LFI részéről Mathilde Panot szerda délután az LCP televízió híradása szerint újságírók előtt bejelentette: egy szocialista kormány ellen

azonnali hatállyal bizalmatlansági indítványt nyújtanának be.

Mindeközben hírek röppentek fel arról, hogy Macron másodjára is kinevezné kormányfőnek Lecornut, ám ezt az érinett politikus határozottan cáfolta. Azt is kijelentette, hogy szerinte egyre távolabb kerül a parlament feloszlatása,. ami arra utal, hogy Macron egy újabb miniszterelnök kinevezésén gondolkodik.

Mindeközben Marine Le Pen és Jordan Bardella, a konzervatív Nemzeti Tömörülés két meghatározó politikusa újra a parlament feloszlatását követelte, és jelezték, hogy választások esetén pártjuk kész a megmérettetésre.

Kiemelt kép: Élisabeth Borne korábbi francia miniszterelnök 2024. december 24-én (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)