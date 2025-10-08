Feszültség Ukrajnában: Zelenszkij belső körei miatt vizsgálják a korrupcióellenes főügyészt

Az ukrán Babel hírportál október 6-i értesülései szerint az SZBU Klimenko ellen vizsgálódik egy Fedir Khrystenko elleni ügy kapcsán, bár Klimenkót hivatalosan még nem vádolták meg. Khrystenkót, akit hazaárulással gyanúsítanak az orosz hírszerzéssel való állítólagos együttműködés miatt, tanúskodik Klimenko ellen egy olyan ügyben, amely három NABU-alkalmazottat (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine – Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala) érint.

Az érintett NABU-munkatársakat hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálják, miután állást kaptak az Ukrzaliznicjánál, Ukrajna állami vasúttársaságánál, közvetlenül azután, hogy korábban a céggel kapcsolatos ügyeken dolgoztak. Klimenko élesen bírálta a kívülről jövő befolyásgyakorlást, és azzal vádolta az SZBU-t, hogy túllép saját hatáskörén.

„Az ilyen hírek, valamint a NABU-alkalmazottakkal szemben már megtörtént, nyilvánvalóan jogellenes intézkedések nem mások, mint a korrupcióellenes szervezetek elleni nyomásgyakorlás folytatása” – mondta a Kyiv Independentnek, amikor az esetleges vizsgálatról kérdezték. Hozzátette, hogy a vizsgálatról szóló hírek „már meg sem lepik”.

Az eset újabb fejleményt jelent a SAPO és NABU, illetve az SZBU és az Elnöki Hivatal közötti konfliktusban. A NABU és a SAPO Ukrajna két vezető korrupcióellenes ügynöksége, amelyeket a 2014-es Euromajdan-forradalmat követő reformok részeként hoztak létre.

A szembenállás júliusban kezdődött, amikor az SZBU és más bűnüldöző szervek legalább 70 házkutatást tartottak a NABU irodáiban, és egy NABU-alkalmazottat hazaárulással vádoltak meg. Egy nappal később Volodimir Zelenszkij elnök aláírta azt a törvényt, amely gyakorlatilag megszüntette a hivatal függetlenségét.

A NABU önállósága azonban a tömeges utcai tiltakozások hatására később helyreállt.

Ezek az események azt követték, hogy a korrupcióellenes szervek több magas rangú kormánytisztviselőt is vizsgálni kezdtek, köztük az elnöki hivatal egy korábbi helyettes vezetőjét. A korrupcióellenes aktivisták szerint az SZBU lépései a nyomozók ellehetetlenítését célozzák, akik korábban Zelenszkij belső köreihez tartozó személyeket is vizsgáltak. Az Elnöki Hivatalhoz hűnek tartott SZBU ezzel szemben azt állítja, hogy fellépése az orosz befolyás kiszűrését szolgálja.

Múlt hónapban a NABU illegális meggazdagodással vádolta meg az SZBU egyik magas rangú tisztjét, az egykori kiberbiztonsági vezetőt, Illja Vityukot.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)