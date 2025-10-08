Épségben megtalálták a Franciaországban eltűnt hároméves kislányt – az apját gyanúsítják az elrablással

Épségben előkerült a hároméves, mongol származású kislány. A gyermekrablás – melynek fő gyanúsítottja a gyermek apja – miatti riasztást kedden este adták ki, majd szerda reggel vissza is vonták.

A hároméves kislányt hétfő este rabolták el Alençonban (Orne megye), és szerda reggel találták meg sértetlenül – erősítette meg az ügyhöz közel álló forrás a Ouest-France értesülését.

A rablás fő gyanúsítottja – a gyermek apja – Saint-Avé településen (Morbihan megye) került rendőri kézre, amikor a RAID és a BRI (kutató- és beavatkozóbrigád) egységei elfogták.

A férfit őrizetbe vették, akárcsak azt a másik személyt, aki szállást biztosított neki és a gyermekének – írja a Le Figaro.

Néhány órával korábban a gyanúsított járművét Alençon közelében, elhagyatottan találták meg. A nyomozás így szerda reggelre jelentősen előrehaladt, bár egyelőre nem ismert, milyen információk segítették a hatóságokat. A gyermekrablási riasztást, amelyet kedden este rendeltek el, szerda reggel visszavonták, amikor Khuslen még eltűntként szerepelt.

A 30 éves apa, Enkhbold Enkhtaivan szintén mongol állampolgár, feltehetően családi konfliktus miatt követte el a tettet a kislány édesanyjával szemben. A férfit később hivatalosan is vád alá helyezték.

Szeptember 25-én már volt hasonló riasztás ugyanebben a megyében: akkor egy 12 éves lány eltűnését jelentették, akit az apja egyik barátja rabolt el Dompierre-ben. A férfit és a gyermeket néhány órával később, Loire-Atlantique megyében találták meg épségben, miután egy élelmiszerboltban felismerték őket. Az akcióban mintegy 120 csendőr vett részt, helikoptert és drónt bevetettek az úgynevezett Epervier-terv keretében.

A 34 éves gyanúsított, aki gyámság alatt áll, gyermekrablás, fogva tartás, nemi erőszak és súlyos szexuális támadás miatt került előzetes letartóztatásba.

A Franciaországban 2006 februárjában vezettek be egy úgynevezett tömeges és azonnali riasztási rendszert, amelyet eltűnt vagy elrabolt gyermekek felkutatására használnak. Ezt amerikai mintára hozták létre; 1996-ban a Amber Hagerman elrablása és meggyilkolása után vezették be Texasban az Amber riasztórendszert, mely a hatóságok és a média összefogásával terjeszti a kritikus információkat az eltűnt gyerekekről, hogy minél gyorsabban megtalálhassák őket. Franciaországban több mint harmincszor aktiválták a rendszert.

