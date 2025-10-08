Elsírta magát a bíróságon Fico merénylője

Juraj Cintula a bírósági meghallgatásán hangsúlyozta, hogy negyven éve ír verseket, ám költeményeivel nem tudta felszámolni a társadalmi igazságtalanságokat. Ezt követően pedig elsírta magát a tárgyaláson a szlovák kormányfőt 2024. május 15-én életveszélyesen megsebesítő férfi.

Szerdán a besztercebányai speciális büntetőbíróságon folytatódott Juraj Cintula pere a záróbeszédekkel.

Cintula 2024. május 15-én Nyitrabányán rálőtt Robert Fico miniszterelnökre.

A védőügyvéd indítványában azt kérte, hogy a bíróság terrorizmus helyett minősítse a vádlott tettét hivatalos személy elleni támadás bűncselekményének – derül ki az Index.hu beszámolójából. David Lindtner, Fico jogi képviselője szerint Cintula politikai indíttatásból elkövetett terrorcselekményt hajtott végre, amelyet a 2023-as választásokat követő gyűlöletkampány szított.

Namir Alyasry, a vádlott védőügyvédje szerint ügyfele nem tört a miniszterelnök életére, csak meg akarta akadályozni, hogy továbbra is betölthesse tisztségét.

„A védencem alig több mint egy méterre állt a kormányfőtől, tehát lett volna lehetősége halálos lövést leadni, ám ezt szándékosan nem tette meg” – hangsúlyozta Alyasry, aki hozzátette, hogy Cintula 72 éves, büntetlen előéletű, és saját bevallása szerint hasonló cselekedetre többé nem vetemedne.

Juraj Cintula a bíróságon hangsúlyozta, hogy

negyven éve ír verseket a társadalmi igazságtalanságokról, de ez nem változtatott semmin. Majd ezt követően elsírta magát.

Cintula kifejtette, hogy nem érez szorongást, lelkiismeret-furdalást, és nem kér kegyelmet, majd kijelentette, hogy nem hajlamos a visszaesésre. A bíróság október 21-én hirdet ítéletet.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Juraj Cintula 2024. május 15-én Nyitrabányán öt lövést adott le Robert Ficóra, négyszer eltalálta a szlovák kormányfőt, akit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Robert Fico több műtét után tudott csak visszatérni hivatalába.

Kiemelt kép: A Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylettel vádolt Juraj Cintula érkezik a besztercebányai büntetőbíróságon 2025. július 8-án (Fotó: MTI/EPA/Jakub Gavlak)