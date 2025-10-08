Elítélték a férfit, aki önmagát a „brit Kim Kardashiannak” kiadva verte át áldozatait

Hat év börtönbüntetésre ítéltek az Egyesült Királyságban egy munkanélküli csalót, aki azt állította magáról, hogy ő a „brit Kardashian”, és több ezer angol fontot csalt ki az emberektől. A nyomozás közben pedofil fotókat is találtak a telefonján kiskorúakról, amely miatt szintén bűnösnek mondták ki.

A brit koronaügyészség közleménye szerint Jack Watkin

az áldozatai egy részének részesedést ajánlott fel egy kitalált üzleti vállalkozásban, amely elmondása szerint exkluzív kézitáskák vásárlásával és eladásával foglalkozott.

Másoknak pedig azt ajánlotta, hogy megvásárolhatják, majd nyereséggel továbbadhatják az exkluzív táskákat. A férfinak átutalt pénzt viszont szinte sosem fizette vissza, és a nyereség sem realizálódott.

A közlemény szerint Watkin egy csillogó életmód látszatát keltve – magát Kim Kardashian nemzetközileg ismert milliárdos asszonyhoz hasonlítva – győzte meg az embereket, hogy adják át neki a pénzüket.

A legjobb szállodákban szállt meg – 2019 márciusa és 2022 decembere között 139 000 fontot költött a londoni Dorchester Hotelben –, drága nyaralásokra járt, és felvételeket készített a közösségi médiára arról, hogy multimilliomosként, luxusban él.

Fraudster who dubbed himself ‘#Kardashian of Cheshire’ jailed over designer handbag scam in UK:

Jack #Watkin, 26, has been jailed for 6 years after pleading guilty to fraud. pic.twitter.com/GxcVA65nC2 — eri, Dr.Eng. (@elicit777_eri) October 7, 2025

A valóságban munkanélküli volt, és életmódját bankoktól, zálogházaktól vagy az általa átvert emberektől kapott kölcsönökből finanszírozta – jegyezte meg a koronaügyészség.

Csalás mellett pedofília miatt is elítélték

A csalót végül 2024 októberben kapták el, amikor a rendőrség azon a helyen várta, ahol az egyik áldozatával találkozni akart. Az áldozat kapcsolatba lépett egy másik nővel, akit a férfi becsapott, és a két nő együtt értesítette a rendőrséget.

A férfi többek közt saját apjától és egy régi barátjától is pénzt csalt ki.

„Áldozatainak azt mondta, hogy vannak kontaktjai, akik luxuscikkeket, főként Birkins és Hermès táskákat tudnak szerezni nekik, vagy hogy ő maga is beszerezheti azokat. Néhány áldozat magának vagy másoknak ajándékba akarta a táskákat. Mások azt hitték, hogy valódi üzleti lehetőségbe fognak, és pénzt kölcsönöztek Watkinnek luxuscikkek vásárlására, amelyekről ő azt mondta nekik, hogy nyereséget fognak hozni. Mindez hazugság volt. A legtöbb áru és nyereség soha nem valósult meg, és a kölcsönöket soha nem fizették vissza teljes egészében”– mondta Laura Atherton, Mersey-Cheshire vezető koronaügyésze. Hozzátette:

„A nyomozás során a rendőrség Watkin eszközén gyermekekről készült illetlen képeket is talált, köztük a legsúlyosabb kategóriába tartozó képeket.”

„Ez egy bonyolult, sokrétű ügy volt, és a koronaügyészség a cheshire-i rendőrséggel együttműködve szorgalmasan dolgozott azon, hogy igazságot szolgáltasson a Watkin bűncselekményeinek áldozatul esetteknek” – fogalmazott Laura Atherton.

A férfi végül idén júniusban hat csalási bűncselekményben vallotta magát bűnösnek, amelyek miatt október 6-án négy és fél év börtönbüntetésre ítélték. Pedofilügyben egy külön ítélet született: e téren ötrendbeli gyermekekről készült illetlen képek készítésében, kétrendbeli gyermekekről készült illetlen képek birtoklásában, tiltott képek birtoklásában és extrém pornográf képek birtoklásában mondták ki bűnösnek, amelyekért másfél év börtönbüntetést kapott. Így összesen 6 évre kell börtönbe vonulnia „a brit Kardashiannek”.

Kiemelt kép: Jack Watkin közösségi médiás fotója (Forrás: Brit koronaügyészség)