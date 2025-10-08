Az amerikai külügyminiszter ígéretet tett: megakadályozzák, hogy az október 7-i mészárlás valaha is megismétlődjön

Megerősítette a Trump-kormányzat „rendíthetetlen” támogatását Izrael önvédelemhez való jogának ügyében, és elítélte az antiszemitizmus világszerte tapasztalható „aggasztó” növekedését az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio kedden az október 7-i mészárlás második évfordulója alkalmából.

Rubio felidézte, hogy a támadás során több mint 1200 férfi, nő és gyermek vesztette életét, köztük 46 amerikai, továbbá a terroristák 254 embert hurcoltak el, köztük 12 Egyesült Államokbeli állampolgárt – írja a JNS (Jewish News Syndicate).

„A mai napig 48 túsz van még mindig a Hamász (palesztin iszlamista terrorszervezet) fogságában, köztük az amerikai állampolgárok, Itay Chen és Omer Neutra földi maradványai” – mondta, majd hozzátette: „az Egyesült Államok ismételten megerősíti rendíthetetlen támogatását Izrael létezése, önvédelme és népe biztonságának garantálásához való joga mellett”.

Kijelentette: „amint az Egyesült Államok megemlékezik erről a tragikus évfordulóról és tiszteletét fejezi ki az áldozatok előtt, újra megerősítjük eltökéltségünket, hogy megakadályozzuk, hogy efféle gonoszság valaha is megismétlődjön.”

Rubio hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök vezeti a nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek célja „minden túsz kiszabadítása, a Hamász uralmának megszüntetése Gázában, valamint egy tartós béke megteremtése, amely nemcsak Izrael biztonságát, hanem a régió nemzedékeken átívelő békéjét és jólétét is biztosítja.”

A külügyminiszter megjegyezte, hogy október 7-e óta „aggasztó mértékben megnőtt az antiszemitizmus”, ami világszerte fenyegeti a zsidó közösségeket, és hangsúlyozta, hogy a zsidógyűlölettel szemben „nincs helye semmiféle kompromisszumnak.”

„Továbbra is elítélünk minden Izrael elleni terrortámadást és antiszemita cselekményt, és felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy álljon ki Izrael mellett ezen fájdalmas évforduló idején” – tette hozzá Rubio.

J. D. Vance amerikai alelnök szintén megemlékezett az eseményről. Közösségi média oldalán azt írta: „az október 7-i szörnyű terrortámadások második évfordulóján emlékezünk mindazokra az ártatlan emberekre, akiket a Hamász brutálisan meggyilkolt. És továbbra is azon dolgozunk, hogy megvalósítsuk Trump elnök tervét, melynek célja a még fogságban lévő túszok hazahozatala és a tartós béke megteremtése mindenki számára.”

Kiemelt kép: Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)