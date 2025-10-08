A megkéselt német polgármester azt állítja, hogy örökbe fogadott lánya támadta meg

A kedden megkéselt német polgármester azt mondta a rendőrségnek, hogy örökbe fogadott lánya támadta meg az otthonukban – közölték a hatóságok szerdai sajtótájékoztatójukon.

Az 57 éves Iris Stalzert életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután több szúrt sebbel a felsőtestén találtak rá herdeckei lakásában. A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa már túl van az életveszélyen, és az őt kihallgató nyomozóknak azt mondta: 17 éves örökbe fogadott lánya követte el a támadást.

A lány ellen, aki egyébként maga riasztotta a mentőket, egyelőre nem adtak ki letartóztatási parancsot.

Az indíték egyelőre nem világos. Iris Stalzernek egy 15 éves örökbe fogadott fia is van, mindkét gyerek abban a herdeckei lakásban él, ahol a támadás történt. Nem világos, hogy a fiúnak milyen szerepe volt a támadásban. Bár mindkettejüket bevitték a helyi rendőrőrsre, hogy a tett helyszínét a rendőrök át tudják vizsgálni, még egyiküket sem hallgatták ki a hatóságok.

A házban a nyomozók megtaláltak két kést, amelyet a támadáshoz használhattak. A rendőrség közlése szerint viták korábban is előfordultak a családban, és mindkét gyereknek volt már dolga a rendőrséggel.

Kiemelt kép forrása: Iris Stalzer/Facebook