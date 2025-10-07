Zsidó vallású családja miatt törölték a brit popsztár, Robbie Williams törökországi fellépését

Törölték a brit popzenész, Robbie Williams október 7-re tervezett isztambuli koncertjét. Az énekes szerint a városvezetés a közbiztonság érdekében hozta meg a döntést, amely meghozataláért az előző napokban törökországi civil szervezetek és közösségi médiafelhasználók kampányt indítottak, az énekest pedig cionistának bélyegezték.

Az esemény időzítése nem véletlen: az október 7-i dátum a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet által elkövetett izraeli népirtás második évfordulójára esett, amely során 1200 ember vesztette életét, és 251-en túszul estek, a konfliktus pedig a Gázai övezetben jelenleg is zajló háborúhoz vezetett.

Napokig követelték a koncert törlését törökországi civil szervezetek és közösségi médiafiókok, tüntetéseket szervezve az Ataköy Marínán tervezett esemény ellen a „Cionista Robbie Williams, hagyd el Törökországot!” jelszóval.

Az 51 éves Williamst a muszlim többségű Törökországban korábban is érték támadások családja zsidó származása és 2015-ös izraeli fellépése miatt. A katolikus neveltetésű énekes felesége, az amerikai-török színésznő Ayda Field zsidó származású, és négy gyermeküket is zsidóként nevelik. Utóbbi információnak 2023-ban, egy Izraelben adott koncert során adott hangot kiemelve, hogy a neveléssel a családi hagyományok egy részét kívánja megőrizni, továbbá csuklóján bemutatta a „szimcha” (héberül: öröm, boldogság) tetoválását – írja a Neokohn.

A jegyértékesítő cég, a Bubilet közölte, hogy a koncert törlésére az isztambuli kormányzó hivatal kérésére került sor. Williams az Instagramon azt írta, hogy rajongóinak biztonsága „az első”, és sajnálja a koncert törlését, amely szerinte „a hatáskörükön kívül esett”.

„Az volt az álmom, hogy lezárjam ezt az epikus koncertsorozatot a török rajongóim előtt, figyelembe véve a családom szoros kapcsolatát ezzel a csodálatos országgal”

– mondta az énekes.

A koncert lemondása egy hónappal azután történt, hogy a török hatóságok betiltották Enrico Macias, algériai-zsidó származású francia énekes fellépését, miután tiltakozások indultak pro-izraeli álláspontja miatt. Macias többször kiállt Izrael 2023. október 7-i Hamász-terrortámadásra adott válasza mellett.

Törökország már régebb óta bírálja Izraelt, népirtással vádolva a zsidó államot. Az ország meg is szüntette kereskedelmi kapcsolatait Izraellel, nemzetközi intézkedéseket követelt, és felszólította a világ nagyhatalmait, hogy ne támogassák Netanjahuékat. Izrael ugyanakkor hangsúlyozza, hogy igyekszik minimalizálni a civil áldozatok számát, miközben a Hamász a gázai civileket élő pajzsként használja és a lakóterületekről, köztük otthonokból, kórházakból, iskolákból és mecsetekből harcol.

Kiemelt kép: Robbie Williams brit énekes a Killers Of The Flower Moon (Megfojtott virágok) című film bemutatóján a 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2023. május 20-án (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)