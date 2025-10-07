Újabb vámot jelentett be Donald Trump, az importált gépjárművek sem ússzák meg a drágulást

Az Egyesült Államok 25 százalékos vámmal sújtja a külföldről beérkező összes nehézgépjárművet novembertől és az intézkedés a közepes járművekre is vonatkozik – jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Truth Social oldalán.

A nehézgépjárművekre vonatkozó döntés bevezetése egy hónapot csúszik, ugyanis Donald Trump szeptember 26-án még azt mondta, hogy október 1-jétől vet ki vámot erre a járműkategóriára. Akkor még nem volt szó a közepes gépjárművekről.

Szeptember végén az amerikai elnök azt mondta, hogy az intézkedés célja a gyártók védelme a „tisztességtelen külső versennyel szemben” és hogy a lépés olyan vállalatoknak kedvez, mint a Paccar tulajdonában lévő Peterbilt és Kenworth, valamint a Daimler Truck tulajdonában lévő Freightliner.

A Japánnal és az Európai Unióval kötött kereskedelmi megállapodások értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámot alkalmaz a könnyű haszongépjárművekre, de nem világos, hogy ez a mérték a nagyobb járművekre is vonatkozni fog-e.

Az Egyesült Államok nehézgépjármű importjának 78 százaléka Mexikóból, 15 százaléka Kanadából származik.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak az alaszkai Ambler bányászati körzet infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló elnöki rendelet aláírása alkalmával a washingtoni fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 6-án (Fotó: MTI/AP/Jacquelyn Martin)