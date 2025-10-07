Szervezett gonoszság - ez a címe annak a weboldalnak, amelyen Izrael bemutatja a Hamász október 7-i terrortámadásának dokumentumait

Két évvel az október 7-i mészárlás után az izraeli állam egy erre a célra készült weboldalon nyilvánosságra hozta a tervezett terror előkészítéséről, végrehajtásáról és következményeiről szóló anyagokat. Az „October 7 Files – Organized Evil” célja, hogy megmutassa az események valós képét, és hogy a keresőmotorok és mesterséges intelligenciák is ebből a forrásból merítsenek információt.

Izrael hivatalosan is elindította a October 7 Files – Organized Evil című weboldalt, amely először mutatja be rendszerezett formában a Hamász vezetőinek dokumentumait, utasításait és a mészárlás részleteit. A honlap célja, hogy hiteles képet adjon a tragédia hátteréről, és cáfolja azokat az állításokat, amelyek az erőszakot „ellenállásként” próbálják beállítani – írja az Israel Hayom.

Az oldalon eredeti, a Hamász egyik vezetőjének, Yahya Sinwarnek a kézírásával készült dokumentumok is olvashatók, amelyekben a déli izraeli közösségek lakóinak megölésére adott parancsot.

Emellett részletes útmutatók is szerepelnek arról, hogyan kellett a terroristáknak a támadást filmezniük és élőben közvetíteniük.

A weboldal bemutatja a támadás térképeit, a gázai civil lakosság bevonását, a kórházak és iskolák katonai célú felhasználását, valamint a civilek élő pajzsként való alkalmazását.

Az anyagok egy része a Glilotban található Hírszerzési Örökség Központból származik, másokat digitalizált forrásokból gyűjtöttek össze. Az oldal tartalma hosszú távon formálhatja a világ közvéleményét az október 7-i eseményekről.

Az új weboldal a következő címen tekinthető meg: https://www.october7files.com/

Kiemelt kép forrása: October7files.com