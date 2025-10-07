Putyini propagandaerősítést emlegetnek a lengyelek Angela Merkel Partizán-interjúja után

Angela Merkel volt német kancellár a Partizánnak adott interjút múlt heti, magyarországi látogatásakor. A Németországot 2005 és 2021 között irányító volt politikus több témáról is beszélt, többek között arról is, hogy 2021-ben a balti államok és Lengyelország és a balti államok megakadályoztak egy személyes tárgyalást Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami szerinte a legrosszabb hatással volt Ukrajna helyzetére.

A találkozóra még 2021-ben került volna sor, Emmanuel Macron francia elnökkel közösen, a találkozó azonban, Merkel szerint a lengyel-balti ellenállás miatt nem jött össze. A volt kancellár kijelentése azóta nagy port kavartak Lengyelországban, mivel többen is úgy értelmezték, hogy Angela Merkel ezzel részben őket tenné felelőssé az orosz–ukrán háború kitöréséért. Jerzy Marek Nowakowski volt nagykövet azt mondta, hogy Angela Merkel Partizán-interjúban tett kijelentései az orosz propagandát erősítik, egyúttal Kelet-Európát teszi felelőssé a Nyugat és Oroszország közti konfliktusért.

Nowakowski azt is kijelentette, hogy az interjú különböző orosz botok révén gyorsan terjed az interneten, így álláspontja szerint „ez veszélyesebb lehet, mint az orosz drónok”, mert kétségeket ébreszthet a nyugati társadalmakban Ukrajna támogatásával kapcsolatban.

Roman Polko lengyel tábornok is kommentálta az elhangzottakat, megjegyezve, hogy az „Putyin és a Kreml-propaganda fülének való méz”, mert azt a benyomást kelti, hogy Lengyelország akadályozta meg a folyamatok békés megoldását. A nagyköveten és a tábornokon túl a lengyel politikai pártok többsége is elítélte Angela Merkel kijelentését. A kormánypárti, valamint ellenzéki képviselők egyaránt úgy vélekedtek, hogy az egykori kancellár ezzel csak a saját, Oroszországgal szemben folytatott engedékeny politikáját próbálja utólag igazolni. Többen is úgy vélekedtek, hogy a kijelentések csak olajat öntenek a tűzre, ráadásul egy olyan időszakban, amikor különösen fontos a nyugati egység Ukrajna támogatását tekintve.

Kiemelt kép: Angela Merkel leköszönõ német kancellár sajtótájékoztatót tart a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a berlini kancellária épületében 2021. november 18-án. (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)