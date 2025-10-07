Óriási mentőakció zajlik a Mount Everesten: több százan estek csapdába, legalább egy ember meghalt

A kínai állami média szerint több száz túrázó rekedt a Mount Everesten egy szokatlanul erős hóvihar miatt. Legalább egy ember meghalt, és több mint 200-an még mindig a hegység keleti lejtőin rekedtek Tibetben, egy hegymászók és túrázók által kedvelt területen.

A hóvihar még péntek este kezdődött, a hétvégén azonban tovább fokozódott, így kezdődtek a problémák. A Mount Everesten, több mint 4000 méteres magasságon rekedt túrázók a BBC-nek nyilatkozva arról számoltak be, hogy a szüntelen havazás miatt kihűlés (hipotermia) lépett fel náluk, és a hegyimentőknek kellett segíteniük rajtuk

A mentők hétfőig 350 embert vezettek le biztonságban egy közeli kisvárosba, Kudangba. Egy ember azonban életét vesztette, és több mint 200 túrázó még mindig a hegyen rekedt a hóvihar miatt a kínai hatóságok szerint.

A mentőakcióról felvételek is készültek.

A kínaiak kapcsolatban állnak az összes, még csapdába esett túrázóval, miközben több száz helyi falubeli és mentőmunkás dolgozik azon, hogy eltávolítsák a havat, amely elzárja tőlük a jelenleg 4900 méteren lévő túrázókat.

Egy természetfotós, Dong Shuchang is a több száz turista között volt, akik a kínai Aranyhét ünnepére utaztak a hegységhez. Shuchang a BBC-nek nyilatkozva azt mondta: a tibeti lejtőkről szerette volna megörökíteni a Himalája csodáját, amikor szombaton, túrája kezdete után alig néhány órával olyan hóvihar csapott le, amilyet még nem látott.

„A villámlás és a zivatarok nem akartak abbamaradni. Annyira erősen havazott, hogy alig tudtam aludni” – magyarázta a férfi, akinek a csoportja 4600 méteres magasságig jutott el, mire úgy döntöttek, hogy visszafordulnak. „A szélkabátjaink és esőkabátjaink nem voltak képesek ellenállni a hóesésnek. Mindannyian átáztunk” – tette hozzá, miközben arról is beszélt, hogy a 20 fős csoportjából több ember is hipotermiás tüneteket mutatott.

A 27 éves férfi elmondása szerint több mint egy tucat alkalommal járt már a Himalájában, de elmondása szerint „még soha nem tapasztalt ilyen időjárást”.

Elmondása szerint a lefelé tartó utat is nehezítette a nedves hó és az eső. „Mindenki lassan haladt. Az út nagyon csúszós volt. A jég miatt folyamatosan elestem.”

Nepálban 47 ember halt meg az időjárás miatt

A Kínával szomszédos Nepált ugyancsak heves esőzések és áradások sújtották, amelyek legalább 47 ember életét követelték, utakat torlaszoltak el és hidakat mostak el.

Eközben Kína másik felén a Matmo tájfun érte el az ország keleti partjait, és körülbelül 150 000 embert kényszerített otthonaik elhagyására.

Kiemelt kép:2019. május 27-én a nepáli Namche Bazarban készített kép a világ legmagasabb hegyéről, a Csomolungmáról, európai nevén Mount Everestrõl. 2020. december 8-i sajtóhírek szerint Kína és Nepál megállapodott a hegy hivatalos magasságáról, amely 8848,86 méter lett. Kína évek óta próbálta megmérni a hegycsúcsot, de az expedíciókat többször meghiúsította a rossz időjárás. (Fotó: MTI/EPA/Narendra Sresztha)