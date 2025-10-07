Nem tudjuk bizonyítani, hogy az oroszok állnak a drónjelenség mögött – ismerte el a holland kormányfő

Európa úgy véli, Oroszország áll a kontinensen zajló rejtélyes drónészlelések hátterében, de „nem tudja bizonyítani” – mondta Dick Schoof holland miniszterelnök az Kyiv Independentnek október 6-án.

Schoof, aki Kijevben tett látogatást, azt a kérdést kapta, hogy van-e konszenzus az európai országok között arról, ki a felelős. „Igen, természetesen” – válaszolta, majd hozzátette: „sajnos nem tudjuk bizonyítani, ki áll a háttérben, de sokan azt gondolják, hogy talán az oroszok, de bizonyítani nem tudjuk.”

Az elmúlt hetekben a drónok legalább nyolc európai ország – Dánia, Litvánia, Finnország, Észtország, Románia, Németország, Belgium és Hollandia – légterét megsértették. Több repülőteret, köztük a holland Schiphol repülőteret, ideiglenesen le kellett állítani a járatok miatt.

Szeptemberben a lengyel erők több orosz drónt lőttek le, amelyek beléptek a légterükbe.

Néhány nappal később egy orosz drón Románia területét is megsértette, de Bukarest úgy döntött, nem avatkozik be. Október 2-án pedig a müncheni repülőtéren a drónészlelések miatt 17 járatot töröltek, amely közel háromezer utast érintett. Utóbbi esettel kapcsolatban a német Spiegel aznap arról számolt be, hogy a nyugat-németországi ismeretlen drónészlelések vizsgálata folyamatban van, és potenciális összefüggéseket keresnek.

Moszkva tagadta az érintettséget, míg a dán hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország állna a háttérben. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Fekete-tenger partján, Szocsiban tartott csúcstalálkozón nevetve reagált a feltételezésre, miszerint ő küldött volna drónokat Dániába. „Nem fogom többet csinálni. Nem fogom többet – sem Franciaországban, sem Dániában, sem Koppenhágában” – mondta az orosz elnök.

„Remélem, egyszer majd bizonyítani tudjuk, hogy az oroszok állnak a háttérben, vagy hogy valami más. De valóban aggasztó, hogy ezek most az infrastruktúránk, a repülőtereink körül vannak, és szerintem lépéseket kell tennünk a biztonság fokozására”

– mondta a holland miniszterelnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 28-án azt mondta, hogy a hírszerzési jelentések szerint Oroszország úgynevezett „árnyék flottáját” olajtankerekkel használják az európai városok feletti drónok indítására és irányítására.

Nem orosz, hanem ukrán vagy kínai

Jurij Knutov orosz hadtörténész szerint a bizonyítékok, amelyekkel próbálják igazolni a drónok orosz eredetét gyakran nevetségesek, és csupán színtiszta megtévesztésként szolgálnak, amivel háborúba sodorhatják a NATO-t Oroszországgal.

Egy interjúban kifejtette, miért nem iktatják ki ezeket a légtérsértő drónokat, ha technikailag lehetséges és jogilag nem tiltott:

„Ha lelövik a drónt, rögtön kiderül, hogy nem orosz. Az alkatrészek alapján meg lehet majd határozni a származását, esetleg még a típust is, és megmondani, hogy Európában gyártották. Vagy legrosszabb esetben Kínában. De az, hogy ez biztosan nem Oroszországból van, egyértelmű lesz. Miért? Mert Oroszországból a drón egyszerűen nem repülne el idáig, még ha akarná se. A távolság nagyjából ezer kilométer. A mi Gerani típusaink kisebb távolságra repülnek. A védelmi minisztérium legfrissebb adatai szerint legfeljebb 700 kilométerig.”

Hozzátette: Az orosz drónfenyegetés perspektívája igazolásul tud szolgálni Ursula von der Leyennek, aki a lengyel incidens után biztonsági okokra hivatkozva hatmilliárd eurót különített el különféle katonai eszközök beszerzésére, többek között légvédelmi rakétarendszerekre, vadászgépekre, és légvédelmi drónokra.

Kiemelt kép: Dick Schoof holland miniszterelnök beszédet mond az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának csúcsszintű általános vitáján a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 25-én (Fotó: MTI/EPA/Lev Radin)