Megkéselték a frissen megválasztott német polgármestert

2025.10.07. 15:17

| Szerző: hirado.hu
Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden egy nyugat-németországi, észak-rajna–vesztfáliai város frissen megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert, akit az otthonában ért késes támadás.

A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén.

Biztonsági források szerint az 57 éves Stalzert több helyen megszúrták, a fia talált rá herdeckei lakásában.

Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több elkövető támadta meg a politikust, illetve az sem világos, hogy a bűntény kapcsolatba hozható-e Iris Stalzer polgármesterré választásával vagy politikai nézeteivel. A városban nagyszabású rendőrségi akció van folyamatban.

Friedrich Merz német kancellár az X-en gyalázatos bűntettnek nevezte a támadást, és azt írta, aggódnak Iris Stalzer életéért, és remélik, hogy a politikus teljesen felépül sérüléseiből.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jannik Noelke)

