Gál Kinga: Az Európai Bizottságnak mennie kell

Az Európai Bizottságnak mennie kell, mert ma már nem a válságok megoldását képviseli, hanem maga vált a problémává – jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a Patrióták Európáért frakció alelnöke kedden Strasbourgban, a frakció sajtótájékoztatóján.

A politikus elmondta: a héten az Európai Parlamentben napirenden van a bizalmatlansági indítvány, amelyet a Patrióták Európáért frakció és a baloldal külön-külön nyújtott be az Európai Bizottság és elnöke ellen. A vita hétfőn zajlott, a szavazásra csütörtökön kerül sor.

„A Patrióták célja ezzel a kezdeményezéssel az, hogy világossá tegyük: az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha. A bizottság döntései – a Zöld megállapodás, az új kereskedelmi egyezmények, a migrációs paktum – rombolják az európai gazdaságot, veszélyeztetik a polgárok biztonságát és aláássák a nemzeti szuverenitást” – mondta Gál Kinga.

Hangsúlyozta: a brüsszeli bürokrácia túlzott hatalma, az átláthatóság és elszámoltathatóság hiánya miatt az emberek egyre kevésbé bíznak az uniós intézményekben.

„Tegnap, amikor meghallgattuk a bizottság elnökét, csak megerősítést kaptunk arra, hogy nem kíván irányt váltani, nem hajlandó válaszokat adni az európai polgárok, a gazdák, a családok és a vállalkozások valódi problémáira”

– fogalmazott.

A politikus szerint az új többéves pénzügyi keret tervezésében a bizottság forrásokat vonna el a mezőgazdaságtól és a kohéziós alapoktól, miközben

„egyre több pénzt és fegyvert küldene a háborúba”.

Hozzátette: bár a Patrióták külön vitát kértek az indítványról, a parlamenti elnökök értekezlete a baloldali többség szavazataival elutasította. „A baloldal szövege vállalhatatlan, de egyetlen mondatban egyetértünk: az Európai Bizottságnak mennie kell. Ez a patrióták álláspontja, és ebben határozottak vagyunk” – hangsúlyozta.

Gál Kinga beszélt a parlamentben zajló mentelmi ügyekről is, köztük Magyar Péter, Ilaria Salis és Dobrev Klára esetéről.

„Amit ma láttunk, az politikai eltussolás. A döntés egyértelműen politikai volt, iskolapéldája a brüsszeli kettős mércének. Akik a fősodor érdekeit szolgálják, érinthetetlenek, még akkor is, ha súlyos bűncselekményekkel vádolják őket”

– mondta.

Hozzátette: ez az „Európai Néppárt és a szocialisták közötti szövetség” következménye, és „szomorú nap az áldozatok, az igazságszolgáltatás és a jogállamiság számára, szégyene az Európai Parlamentnek”.

A politikus üdvözölte továbbá, hogy a Patrióták kezdeményezésére az Európai Parlament napirendre tűzte az európai autóipar jövőjéről szóló vitát. „Ez a stratégiai ágazat milliók megélhetését biztosítja, és az európai versenyképesség egyik alapja. A bizottság ideológia vezérelte zöldpolitikája azonban tönkreteszi az ipart. Európának olyan iparpolitikára van szüksége, amely a valóságon, nem dogmákon alapul” – mondta.

Gál Kinga emlékeztetett: kedden van a Hamász terrortámadásainak második évfordulója.

„A Patrióták Európáért csoport szolidaritását fejezi ki az áldozatokkal és családjaikkal, és ismételten felszólít minden túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására”

– mondta.

A politikus hozzátette: a Patrióták üdvözlik Donald Trump gázai béketervét, amely szerinte „átfogó stratégiát és valós esélyt jelent a béke és a stabilitás megteremtésére a térségben”. „Ez lehet az első lépés ahhoz, hogy véget érjen a háború és a szenvedés, különösen, ha a túszokat mielőbb szabadon engedik” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EP-delegációjának elnöke Fotó: MTI/Purger Tamás