„Fényt hozott a legsötétebb időszakunkba” – Nobel-békedíjat adnának Trumpnak az izraeli túszok családjai

A Gázában fogva tartott túszok családjai hétfőn arra kérték a norvég Nobel-bizottságot, hogy ebben a hónapban adja az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a Nobel-békedíjat, elismerve szeretteik kiszabadításáért tett erőfeszítéseit. Levelükben kiemelték, az amerikai elnök „fényt hozott a legsötétebb időszakukba”, továbbá megjegyezték, hogy míg sokan csak szépen beszéltek a békéről, Trump el is érte azt.

Ahogy Egyiptomban megkezdődtek a Trump javaslata alapján zajló tűzszüneti tárgyalások, a Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma – amely az izraeli túszok többségének hozzátartozóit képviseli – közleményében jelezte: levelet küldött a bizottságnak, amelyben arra kéri, hogy pénteken az amerikai elnököt nevezzék meg az idei díj kitüntetettjeként.

„Ebben a pillanatban Trump elnök átfogó terve, amely az összes még fogva tartott túsz kiszabadítását és a háború végleges befejezését célozza, az asztalon van. Hónapok óta először érezzük úgy, hogy végre véget érhet a rémálmunk. Biztosak vagyunk benne, hogy nem fog megnyugodni addig, amíg az utolsó túsz is hazatér, a háború befejeződik, és a béke és jólét visszatér a Közel-Keletre”

– írta a Fórum.

A közlemény szerint „már beiktatása pillanatától kezdve Trump elnök fényt hozott a legsötétebb időszakunkba” – fogalmaztak, kifejezve hálájukat a január és március között az Egyesült Államok közvetítésével létrejött fegyverszünetnek köszönhetően visszatért több tucat élő és halott túszért.

„Az elmúlt évben egyetlen vezető vagy szervezet sem tett annyit a világbékéért, mint Trump elnök. Sokan szépen beszéltek a békéről, de ő el is érte azt”

– írták a levélben, amely így zárul: „Nyomatékosan kérjük, hogy Donald Trump elnök kapja meg a Nobel-békedíjat, mert megfogadta, hogy nem nyugszik, amíg az utolsó túsz is haza nem tér.”

A levél ugyanakkor nem minősül hivatalos jelölésnek, mivel a Fórum nem tartozik a jelölésre jogosult szervezetek közé. A Nobel-békedíjra jogosult jelölők közé a nemzeti kormányok tagjai, egyetemi professzorok és korábbi díjazottak tartoznak.

Júliusban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalosan is Trumpot jelölte a díjra, méltatva az elnök szerepét az előző hónapban lezárult 12 napos Izrael–Irán háború befejezésében, valamint a 2020-as Ábrahámi Egyezmények megkötésében, amelyek négy arab országgal normalizálták Izrael kapcsolatait. Ez a jelölés azonban csak a 2026-os díjra lenne érvényes, mivel a 2025-ös díjra vonatkozó jelölési időszak január 31-én lezárult – írja a Times of Israel.

Van, akinek viszont az idei díjra is érvényes a jelölése. Kobby Barda, az amerikai–izraeli kapcsolatok szakértője szerint Anat Alon-Beck izraeli–amerikai jogászprofesszor, a clevelandi Case Western Reserve Egyetem oktatója már január 28-án hivatalos levélben jelölte Trumpot a Nobel-bizottságnál.

2018 óta több amerikai és külföldi politikus is többször jelölte Trumpot a rangos díjra, amelyről az elnök maga is többször kijelentette, hogy „megérdemli”. Korábban úgy fogalmazott:

„Ha Obamának hívnának, tíz másodperc alatt megkapnám a Nobel-díjat. Soha nem fogják nekem adni a Nobel-békedíjat. Nagyon sajnálom. Megérdemelném, de soha nem fogják nekem adni”

– mondta, utalva elődjére, aki 2009-ben – megfogalmazása szerint „mielőtt bármit is tett volna” – kapta meg a díjat.

Trump emellett azt is állítja, hogy konkrét eredmények sorát tudja felmutatni, és amióta visszatért a Fehér Házba, sikerült „véget vetnie hét háborúnak”: köztük az Izrael és Irán, Örményország és Azerbajdzsán, Kambodzsa és Thaiföld, Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság, India és Pakisztán, Szerbia és Koszovó, valamint az Egyiptom és Etiópia közötti konfliktusoknak. Az Israel Hayom cikke szerint egyes területeken hozzájárulása vitatott, de más területeken ezek valódi áttörések, még politikai ellenfelei szemében is.

A Gázai övezetben működő terrorszervezetek jelenleg 48 túszt tartanak fogva – köztük 47-et az október 7-i, 2023-as Hamász-terrortámadás során elrabolt 251 ember közül. Az izraeli hadsereg szerint közülük legalább 26 halott testét is fogva tartják. Húsz személyről úgy vélik, hogy életben van, és két további túsz állapota miatt súlyos aggodalmak merültek fel. A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet által visszatartott holttestek között van egy izraeli katona is, aki még 2014-ben esett el a Gázai övezetben.

A 2025-ös Nobel-békedíj nyertesét vagy nyerteseit legkorábban október 10-én, pénteken egy 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón hirdetik ki a Norvég Nobel Intézetben.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án (Fotó: MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik)