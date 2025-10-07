„Ez veszélyesebb lehet, mint az orosz drónok” – nagy felháborodást okozott Lengyelországban Angela Merkel magyarországi interjúja

Vitákat váltott ki Lengyelországban Angela Merkel volt német kancellár Magyarországon adott interjúja. A Németországot 2005 és 2021 között kancellárként irányító politikus ugyanis múlt héten a Partizánnak arról beszélt, hogy 2021-ben Emmanuel Macron francia elnökkel közösen az Európai Unió és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalásokat akart szervezni, ám azt Lengyelország a balti államokkal együtt megakadályozta.

A volt német kancellár kijelentése Lengyelországban azért váltott ki felháborodást, mert sokan úgy értelmezték, hogy Angela Merkel ezzel részben őket tenné felelőssé az orosz–ukrán háború kitöréséért. A Polsat News cikke szerint Jerzy Marek Nowakowski volt nagykövet azt mondta, hogy Angela Merkel ezen kijelentései az orosz propagandát erősítik, egyúttal Kelet-Európát teszi felelőssé a Nyugat és Oroszország közti konfliktusért.

Nowakowski azt is kijelentette, hogy az interjú különböző orosz botok révén gyorsan terjed az interneten, így álláspontja szerint „ez veszélyesebb lehet, mint az orosz drónok”, mert kétségeket ébreszthet a nyugati társadalmakban Ukrajna támogatásával kapcsolatban.

Roman Polko lengyel tábornok is kommentálta az elhangzottakat, megjegyezve, hogy az „Putyin és a Kreml-propaganda fülének való méz”, mert azt a benyomást kelti, hogy Lengyelország akadályozta meg a folyamatok békés megoldását. A nagyköveten és a tábornokon túl a lengyel politikai pártok többsége is elítélte Angela Merkel kijelentését. A kormánypárti, valamint ellenzéki képviselők egyaránt úgy vélekedtek, hogy az egykori kancellár ezzel csak a saját, Oroszországgal szemben folytatott engedékeny politikáját próbálja utólag igazolni. Többen is úgy vélekedtek, hogy a kijelentések csak olajat öntenek a tűzre, ráadásul egy olyan időszakban, amikor különösen fontos a nyugati egység Ukrajna támogatását tekintve.

Magyarországon járt Angela Merkel

Október 1-jén Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Angela Merkelt, Németország korábbi kancellárját, aki a 2024 novemberében megjelent Szabadság című könyvének bemutatója alkalmából érkezett Magyarországra.

A fentebb leírt Partizán-interjúban Angela Merkel arról is beszélt, hogy szerinte a Covid-járvány alapvetően járult hozzá az orosz–ukrán háború kitöréséhez, mert a világ vezetői nem tudtak személyesen tárgyalni. A beszélgetés során kitért még az Európában zajló migráció jelenlegi helyzetére, továbbá Orbán Viktor személyére is, akit egy határozott, kompromisszumokra törekvő politikusként jellemzett, hangsúlyozva: a magyar miniszterelnök nem Vlagyimir Putyin „trójai falova” az EU-ban.

Kiemelt kép: Angela Merkel volt német kancellár (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Alexandrosz Beltesz)