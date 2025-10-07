Döntött az Európai Parlament: Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát sem függesztik fel

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján tartott szavazáson elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket. Ahogy leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet is, valamint elutasította Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP-képviselőjénél is a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmet.

Október 7-én, kedden a déli órákban döntöttek az Európai Parlamentben több EP-képviselő, így Magyar Péter, Dobrev Klára. valamint Ilaria Salis olasz képviselő mentelmi jogáról. Az EP végül mindhárom esetben megfogadta a Jogi Bizottság javaslatát, amelynek értelmében eldőlt:

egyikük esetében sem függesztik fel a mentelmi jogot.

Az Európai Parlament többsége mostani döntésével helyben hagyta a parlamenti jogi bizottság korábbi döntését Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogaival kapcsolatban. Magyar Péter esetében három, Dobrev Klára esetében pedig egy üggyel kapcsolatban kezdeményezték ezt a magyar hatóságok.

Az Európai Parlament többsége viszont mindezt elutasította, vagyis fenntartja a két magyar EP-képviselő mentelmi jogát. Az EP Jogi Bizottsága az ő esetükben korábban amiatt nem javasolta mentelmi jogaik kiadását, mert az indoklás szerint fennállt volna annak a veszélye, hogy mentelmi joguk felfüggesztése esetén nem tisztességes és pártatlan eljárásban részesülnének a magyar bíróságon, és az eljárások eleve politikai indíttatásúak lehetnek.

Egyetlen szavazaton múlt az olasz képviselőnél, mégsem ismételték meg a voksolást

Az olasz antifa aktivista EP-képviselő mentelmi jogának fenntartásáról tartott voksoláson a jelenleg 720 tagú Európai Parlament képviselői közül 628 szavazott, közülük 306 támogatta, 305 ellenezte– írta az Euractiv (17 képviselő pedig tartózkodott).

A szavazás után óriási taps tört ki a teremben, egy képviselő egy virágcsokrot is átadott Salisnak.

Egy néppárti képviselő mindeközben amiatt reklamált, hogy nem működik a szavazógépe, de az ülés levezető elnöke nem ismételtette meg a szavazást.

Ilaris Salis esetében rendkívüli döntés született: akár még perre is mehet a magyar kormány

Mint írtuk, Ilaria Salis és más politikusok mentelmi ügyéről két hete mondott véleményt az Európai Parlament jogi szakbizottsága: az olasz képviselőnél akkor is csak egy szavazaton múlt, hogy nem javasolták a mentelmi jog felfüggesztését.

Salis ellen azonban még az EP-képviselővé való megválasztása előtt indult eljárás Magyarországon elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt – ebből a szempontból az ő ügye egyedülálló, hiszen a bűncselekmények elkövetésekor még nem illette meg a mentesség, és ilyen esetekben eddig az Európai Parlament eljárási rendje szerint eddig felfüggesztették a mentelmi jogot.

Az olasz antifasiszta aktivistát 2023 februárjában fogták el Budapesten, miután a hatóságok azzal vádolták, hogy társaival szélsőjobboldali szimpatizánsokat támadott meg a Becsület napja elnevezésű rendezvényen.

A magyar ügyészség súlyos testi sértés kísérletével és szervezett bűncselekményben való részvétellel gyanúsította meg, ami hosszú börtönbüntetést vonhat maga után. Az ügy nemzetközi figyelmet kapott, Olaszországban pedig a jogállamiság kérdését állította a politikai viták középpontjába. 2024 májusában a bíróság házi őrizetbe helyezte Salist Budapesten, majd júniusban az olasz Zöldek és Baloldal Szövetsége listájáról megválasztották az Európai Parlament képviselőjévé. Ez automatikusan mentelmi jogot biztosított számára, így szabadon távozhatott a házi őrizetből, ezért kezdeményezték a magyar hatóságok a mentesség felfüggesztését.

A két hete tartott jogi szakbizottsági ülésen Adrián Vázquez Lázara szociáldemokrata európai parlamenti képviselő – aki a szavazás előtt jelentést írt Ilaria Salis ügyéről a bizottságnak – az Euractivnak akkor mondta:

szerinte a magyar kormány fellebbezni fog az Európai Bíróságnál, ha az EP meghagyja Salis mentelmi jogát.

A szociáldemokrata képviselő ezért azt a javaslatot tette akkor, hogy az olasz politikus mentelmi jogának felfüggesztése csak abban a esetben lépjen életbe, ha jogerős bírósági ítélet születik ellene. Mint mondta, „felelőtlen” dolog lenne elutasítani a mentelmi jog felfüggesztését Salis esetében, és a parlament szokásos jogi eljárását is sértené, ha megmaradna a mentelmi joga.

„Az üzenet az lenne, hogy a Parlament politikai okokból megpróbálta előnyben részesíteni egyik tagját, megkerülve a Ház szabályait” – fogalmazott a politikus, aki szerint ebben az esetben a magyar kormány is jó eséllyel megnyerné az ügyben indított pert az Európai Bíróságon.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője már kedd délelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte nem fogják felfüggeszteni Ilaris Salis mentelmi jogát, mert „a baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, cserében pedig a Néppárt védi a magyarokat verő Ilaria Salist”.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban az új Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)