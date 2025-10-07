Dömötör Csaba szerint végleg kőbe vésték Magyar Péter függőségét Brüsszeltől

Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook-oldalán reagált arra, hogy az uniós parlament a keddi szavazáson megerősítette Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogát. A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt vezetőjének függőségét végleg kőbe vésték.

Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő nem sokkal az unió parlamentjének szavazását követően a Facebook-oldalán reagált arra, hogy sem Magyar Péter, sem pedig Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztették fel.

A Fidesz politikusa bejegyzésében azt írta: a néppárti–baloldali nagykoalíció megerősítette Magyar Péter és a magyarverő Ilaria Salis mentelmi jogát.

Dömötör Csaba hozzátette: ha rajtuk múlik, nem kell felelősséget vállalniuk a tetteikért. „Végleg kőbe vésték Magyar Péter függőségét, pont ilyen fogható emberről álmodtak” – hangsúlyozta bejegyzésében Dömötör Csaba.

Ahogyan arról a közmédia is beszámolt, az EP strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján tartott szavazáson elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket, valamint leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet, és Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP-képviselője esetében is elutasította a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmet.