Dömötör Csaba szerint végleg kőbe vésték Magyar Péter függőségét Brüsszeltől

Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő nem sokkal az unió parlamentjének szavazását követően a Facebook-oldalán reagált arra, hogy sem Magyar Péter, sem pedig Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztették fel.
A Fidesz politikusa bejegyzésében azt írta: a néppárti–baloldali nagykoalíció megerősítette Magyar Péter és a magyarverő Ilaria Salis mentelmi jogát.
Dömötör Csaba hozzátette: ha rajtuk múlik, nem kell felelősséget vállalniuk a tetteikért. „Végleg kőbe vésték Magyar Péter függőségét, pont ilyen fogható emberről álmodtak” – hangsúlyozta bejegyzésében Dömötör Csaba.
Ahogyan arról a közmédia is beszámolt, az EP strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján tartott szavazáson elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket, valamint leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet, és Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP-képviselője esetében is elutasította a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmet.
A baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, cserébe az Európai Néppárt védi a magyarokat verő Ilaria Salist
Dömötör Csaba korábban a Facebook-oldalán is közzétett EP-felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az EP szakbizottsága Salis mentelmi jogának fenntartására tett javaslatot, benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt (EPP) is, méghozzá azért, mert alkut kötöttek: a baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, cserébe az EPP védi a magyarokat verő Ilaria Salist.
Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: hirado.hu)