Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Dániában a kormány megtiltaná a 15 évek alattiaknak a közösségi média használatát

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.07. 17:03

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Dánia megtiltaná a 15 év alattiak számára a közösségi média használatát – jelentette be Mette Frederiksen dán kormányfő a parlament keddi ülésének megnyitóján.

„A mobiltelefon és a közösségi háló elrabolja a gyermekeink gyermekkorát” – szögezte le a kormányfő, hangsúlyozva, hogy

a 11 és 19 év közötti dán fiatalok 60 százaléka inkább otthon a négy fal között tölti a szabadidejét ahelyett, hogy a barátaikkal találkozna.

Mint mondta, az erről szóló törvényjavaslatot nemsokára a törvényhozás elé terjesztik, pontos dátumot azonban nem említett.

Hozzátette, hogy a javaslat mindazonáltal lehetőséget adna a szülőknek arra, hogy engedélyezzék ezen felületek használatát a 13 évet betöltött gyerekeknek.

Világszerte több ország vezetett már be korlátozásokat a fiatalok közösségimédia-felhasználásával kapcsolatban: Ausztrália például az elsők között, 2024 végén tiltotta meg a 16 évnél fiatalabbaknak a TikTok, az X, a Facebook és az Instagram használatát.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Matt Cardy/Getty Images)

közösségi médiatiltás Dánia

Ajánljuk még

 