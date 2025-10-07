Családokon, csecsemőkön, aggastyánokon söpört végig a terrorhullám

Izraelben két évvel ezelőtt elszabadult a pokol, amikor a Hamász terroristái megtámadták a Gázai övezethez közeli Beeri kibucot, és több mint száz lakost, köztük gyerekeket is kegyetlenül meggyilkoltak, többeket túszul ejtettek.

Mindenkit megöltek a terroristák, akit csak tudtak. Több mint százharminc életet oltottak ki a Beeri kibucban. Akit pedig nem tudtak a helyszínen lelőni, azt magukkal vitték túsznak Gázába, a Hamász által uralt palesztin övezetet Izraeltől elválasztó kerítés mögé. Nem volt kegyelem, senkinek sem.

Két évvel ezelőtt, október 7-én a reggeli órákban támadták meg a palesztin fegyveresek a Gázai övezet közelében, a Negev-sivatag kapujában található, 1946-ban alapított kibucot, ahol 1200 ember élt a támadás idején.

Annyit érdemes tudni az Eshkol Regionális Tanács legnagyobb kibucaként számontartott Beeriről, hogy lakói a két évvel ezelőtti palesztin pogromig kifejezetten jó kapcsolatot ápoltak a gázaiakkal. Az izraeli munkavállalói engedéllyel rendelkező palesztinoknak munkát adtak, ha pedig kellett, akkor maguk között a gázai rászorultak megsegítésére még gyűjtést is rendeztek.

Mégis őket érte el a Hamász féktelen dühe.

Minden a Gázai övezet felől érkező hajnali rakétatámadással kezdődött, majd nagyjából kilencven palesztin fegyveres lecsapott a kibucra. Először a biztonsági személyzettel végeztek, aztán házról házra jártak, hogy mindenkit lelőjenek.

Egy lerombolt óvoda a kibucban (Forrás: Wikipédia)

Több házat még fel is gyújtottak. Sokan a palesztin rakéták előli védelmet nyújtó biztonsági szobákba menekültek, de a Hamász fegyveresei gránátokkal felrobbantották a bejárati ajtókat, majd kíméletlenül megölték a bent tartózkodókat.

Még a gyerekeknek, csecsemőknek sem kegyelmeztek.

A terroristák támadása elől a kibuc központi étkezőjében mintegy félszáz civil keresett menedéket. A fegyveresek őket túszként magukkal hurcolták.

Az izraeli hadsereg néhány órával a terroristák támadása után ellentámadást indított.

Gyilkos küzdelem alakult ki. Egyik fél sem kegyelmezett a másiknak.

Először az izraeli légierő Shaldag egységének húsz deszantosa érkezett, helikopterrel. Akciójuk vérfürdőbe torkollott, s mivel a harcok során a kommandósok közül sokan meghaltak vagy megsebesültek, a katonák végül kénytelenek voltak visszavonulni. Azt követően azonban, hogy helikopteren megérkezett az erősítés, az izraeli erők támadásba lendültek, végül pedig az összes terroristát lelőtték.

A kibucban hosszú órákon keresztül dörögtek a fegyverek. Yossi Landau, a ZAKA segélyszervezet regionális vezetője a Sky Newsnak nem sokkal a támadás után azt nyilatkozta, hogy a Beeri és a Kfar Aza kibucban talált holttesteknek körülbelül 80 százalékán kínzás jelei láthatók, ezenkívül „két, egyenként tíz gyerektestből álló holttesthalmot is találtak a Beeri Kibucban, a gyerekeknek hátrakötötték a kezét, felgyújtották őket és halálra égtek”. Egy lakos később azt mondta a The Times of Israelnek, hogy a kibuc teljesen elpusztult.

Hírügynökségi jelentések szerint 2023. október 24-én az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egy váratlan és villámgyors akció keretében megölte azt az Abed al-Rahmant, a Hamász Nuseirat zászlóaljának parancsnokhelyettesét, aki a Beeri kibucban végrehajtott mészárlást vezette.

