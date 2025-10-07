Abszurd: Macron csendes sétája az őrült összeomlásban

Sokakban felmerült a kérdés: mit fog most lépni Emmanuel Macron, akinek a felezőidő sebességével immár órák alatt robbannak fel kormányai, ám nem hajlandó kiírni az előre hozott választásokat, és esze ágában sincs lemondani? A választ a francia köztársasági elnök maga adta meg: sétál egyet. Az kifejezetten egészséges, különösen a reggeli órákban.

Merev mozgású, sötét kabátos férfi lép ki egy folyó partján egy nyitott, rácsos kapun; előtte és utána láthatólag testőrök igyekeznek feltűnés nélkül úgy tenni, mintha ők is arra lófrálnának. Az interneten villámgyorsan elterjedő videóról kiderül: Emmanuel Macron az, aki a reggeli órákban, legutolsó kormányának pár órán belül történő összeomlása után, államának teljes gazdasági és politikai káoszba sodródásának tetőpontján, mint a Le Figaro keddi számának vezércikkírója is megjegyzi,

„úgy sétál, mintha mi sem történt volna”.

Abszurd tréfa ez, vagy valamiféle bohózat? – veti fel a lap a kérdést, hozzáfűzve, hogy a köztársasági elnök mintha Francois Mitterrand legendás sétáit próbálta volna sután megidézni.

A mutatványos és a fáraó

Csakhogy a megközelíthetetlensége és a belőle sugárzó méltóság okán a korabeli sajtóban „fáraó”-ként emlegetett Mitterrand, akiről rakpartot neveztek el Párizsban, és aki emberöltőn keresztül, diákkorától kezdve rótta szenvedélyesen a francia főváros utcáit, s akinek sétaútvonalai híresek lettek (ma is rendeznek a város lokálpatriótái emlékező sétákat a tiszteletére), ráadásul ő maga is alakította Párizs arculatát (példa erre a Louvre üvegpiramisa), nem bujkálva, elszigetelten, s nem egyszeri alkalommal tett ilyen sétákat.

Vagy talán azért tette volna Macron csendes sétáját, hogy elterelje a figyelmet a saját maga által előidézett zajos parádéról? – találgatja a lap, mely szerint az elmúlt pár nap komédiáján nemcsak Raymond Devos, Franciaország egyik legismertebb humoristája és stand-uposa, de

még Marine Le Pen kiscicája is elégedetten nyaldosta a száját.

„Egy már lemondott hadügyminiszter, aki átadja tisztségét egy szintén lemondott miniszterelnöknek, akit az államfő újra kinevezne, hogy megakadályozza a parlament feloszlatását” – foglalja össze a konzervatív lap a faramuci helyzetet, rámutatva: nem a pár órán át működő kormány és a szupergyorsan lemondó kormányfő, Lecornu, de még nem is csak az egy napra újra kinevezett volt pénzügyminiszter, Bruno Le Maire e komédia főszereplője, hanem maga az államfő.

Politico: Felemelkedő Franciaország

Míg a Le Figaro egyértelművé teszi, hogy az „urnák”, az előre hozott választások azonnali kiírása jelentheti az egyetlen kiutat, így a helyzet kulcsa Macron kezében van, a Politico című brüsszeli lap már arról közöl elemzést, miért gyengíti „a francia elnök összeomlása” Európát. Nem Franciaországét, hanem Macronét – az Európai Bizottsághoz deklaráltan közel álló lap szerint.

A Politico viszont egy szájból fúj hideget és meleget: miközben emlékeztet, hogy mekkora a tét, hiszen „Franciaország az Európai Unió második legnagyobb gazdasága, a G7 vezető szereplője, az EU egyetlen atomhatalma és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja”, gyorsan meg is dicséri a Brüsszel politikai krédóját valló Macront, akinek

elnöki időszaka alatt „Franciaország olyan politikai erővé vált az EU ügyeiben, amelyhez csak Németország hatalma hasonlítható”.

A lap történetének valóságos gyöngyszeme ez a helyzetértékelés: „Macron megpróbálja elhárítani a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés fenyegetését, amely folyamatosan vezet a közvélemény-kutatásokban, miközben kezeli a francia költségvetési hiányt.”

A kényelmes patthelyzet

Mielőtt kitérnénk arra, hogyan „kezeli” a nagyzási hóbortja okán a francia sajtóban „Jupiterként” is emlegetett köztársasági elnök és annak kedden másodjára is megbukott pénzügyminisztere a francia költségvetést (Franciaországé az euróövezet legnagyobb költségvetési hiánya, amely 3300 milliárd eurónál is magasabb, miközben másodpercenként 5000 euróval növekszik az államadósság), érdemes leszögezni: a banki háttérrel, szocialista párti múlttal Európa egyik legerősebb vezetői pozíciójába érkezett Macron egyértelműen szereplője és aktív formálója is a szélsőségesen liberális brüsszeli elit politikájának.

Az eszelős rettegés a „szélsőjobboldalinak” titulált, a nemzetgyűlés legerősebb pártját adó Nemzeti Tömörüléstől, amely a Politico cikkéből is kiviláglik, a valós oka annak a mélyrepülésnek, amelybe Macron egyre hebehurgyább döntései rántották 2024 nyara óta Franciaországot.

A népfenség érvényesülésének elvére fittyet hányva azért írt ki előre hozott választásokat a 2024-es európai voksolás után Macron, mert az uniós polgárok kontinensszerte, így Franciaországban is, megalázó vereséget mértek a baloldali és liberális politikai erőkre.

A 2024-ben előállt politikai patthelyzet – a három, egymással koalícióra lépni nem kívánó, egyenlő mandátumerejű politikai erő –

még mindig kényelmesebb Macronnak, mint a jobboldal totális győzelme.

Ezért kapkod fűhöz-fához, miközben az egyre rövidebb idejű, legutóbb már kérészéletű, egymás utáni kabinetek bizonyítják a helyzet tarthatatlanságát.

A guillotine alatt

Meghökkenést keltett, amikor Franciaország egyik lenépszerűbb írója, Michel Houellebecq 2021-es, Megsemmisülni című (eredeti címe: Anéantir – a szerk.) regényében, amely

2027-ben játszódik, guillotine-nal lefejezik Bruno Juge-t, egy volt minisztert.

Az író regényében egyértelműen Bruno Le Maire volt pénzügyminiszterre utalt, arra a politikusra, akinek a kinevezése volt az egyik oka annak, hogy pár óra alatt „felrobbant” a Macron által vasárnap este kinevezett új kormány. Bruno Le Maire, akit tréfásan „1000 milliárdos adósság úr”-ként emleget a francia közbeszéd, meghatározó figurája a Macron-korszak pénzügyi politikájának.

Ő volt ugyanis Macron hivatalba lépésétől kezdve a köztársasági elnök egyik emblematikus minisztere, aki 2017 és 2024 között állt a „Bercy”, a pénzügyminisztérium élén.

Hivatalba lépése évének végén, 2017-ben a francia államadósság alig haladta meg a 2 billió eurót. Ez az összeg 2024 végére viszont 3,3 billió euró fölé emelkedett. Innen ered a jobboldal által ráaggatott beceneve (aminek hallatán rendszerint igen dühös lesz), amely az egybilliós adósságnövelésre utal.

Háborús költségvetési hiány

2017-ben, amikor az előző – szocialista – kormány távozott, egy olyan ország kulcsait vette át, amelynek hiánya közel volt a GDP 3 százalékos európai határértékéhez. Amikor leköszönt hivatalából,

a költségvetési egyenleg -6 százalékkal kacérkodott

úgy, hogy semmiféle válság nem sújtotta sem az országot, sem Európát. Márpedig ilyen mértékű költségvetési hiány világválságok vagy háborúk idején jellemző. Így „kezeli” a Politico által feldicsért Macron a francia költségvetést.

Azért említhetjük inkább Macront, mint a volt pénzügyminisztert, mert – mint arról a Le Figaro is megemlékezett Le Maire-ről szóló cikkében – „mint ma már tudjuk: miközben az államháztartás süllyedt,

Bruno Le Maire titkos háborút vívott a költségvetési helyzet helyreállításáért

vagy legalábbis annak világos magyarázatáért. Hónapokon át egy sor feljegyzést küldött az elnöknek és az egymást követő miniszterelnököknek, sürgetve őket, hogy hívják rendre azokat a minisztereket, akik továbbra is költséges intézkedéseket hoztak.

Danton is megmondta

„Nem tűrhetjük tovább hétről hétre a miniszterek bejelentéseit a többletkiadásokról, amelyek sem nincsenek megtervezve, sem dokumentálva, sem érvényesítve!” – olvasható az egyik feljegyzésében.

Környezete viszont kinevette, gúnyt űzött belőle, míg most őt állítják oda bűnbaknak – derül ki a konzervatív lap cikkéből. Houellebecq guilloitine-ja tehát, ahogy az író megjósolta, működésbe lépett, s valóban ott látjuk a képletes kivégzőeszköz alatt a volt pénzügyminisztert.

A francia történelem már ismert ilyen példát. A bűnbakként előráncigált Danton kiáltotta oda a vérpadról a véres kezű jakobinus diktátornak:

„Robespierre, követni fogsz!”

Hogy követni fogja-e Macron sorsa a pénzügyminiszterét, egyelőre kérdéses. „Robespierre” egyelőre magányosan végzi reggeli sétáit, és közben nagy elődjeire gondol.

