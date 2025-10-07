A tömegmészárlás fesztiválozó fiatalokkal kezdődött

Bestiális kegyetlenséggel öltek meg a Negev-sivatag szélén 364 ártatlan fesztiválozót, 37 túszt pedig magukkal cipeltek a Hamász terroristái, így lett az eredetileg a barátság napjaként meghirdetett könnyűzenei fesztiválból az iszonyat napja 2023. október 7-én, miután a palesztin fegyveresek megtámadták a SuperNova Sukkot Gathering zenei fesztiválnak otthont adó tábort.

A szörnyűségek nyitányát rakétabecsapódások hangjai adták. A robbanások mély baritonjai, a tompa puffanások, a géppuskák kattogó kereplése, a légoltalmi szirénák fültépő visítása és a kétségbeesett emberek sikolya.

Erre a hangorkánra ébredtek 2023. október 7-én azok, a Dél-Izraelben összegyűlt fesztiválozók, akikre lecsapott a Hamász terrorgárdája.

Az áldozatoknak esélyük sem volt a menekülésre.

A palesztin fegyveresek előhada motoros siklóernyőkkel, a többiek pedig villámgyors járású motorkerékpárokkal és kisteherautókkal érkeztek.

Válogatás nélkül lőttek mindenkire: mindegy volt nekik, hogy fiú vagy lány, hogy idős vagy fiatal, ölni akartak.

Amikor a fesztiválozók menekülőre fogták, hogy a közeli gyümölcsösben oltalmat találjanak, akkor a terroristák körbejárták a terepet és a földön fekvő összes sebesültet főbe lőtték. 364 ártatlan, szórakozni vágyó fiatalt öltek meg. Ez volt Izrael történetének legbrutálisabb terrortámadása.

A hely és az időpont kiválasztása nem a véletlen műve volt. A fesztivált ugyanis a szukko utolsó napján tartották. Az egy álló héten keresztül tartó szukkóról tudni kell, hogy a legvidámabb zsidó vallási ünnep, amely azt a biblikus képet kívánja kifejezni, hogy a Mindenható most is pontosan úgy gondoskodik népéről, mint ahogyan Mózes idején tette. Ezért is tartják a szukkót az aratás idején. „A sátorok ünnepét hét napig tartsd, mikor begyűjtöd a termést a te szérűdről és sajtódról” – írja a Biblia (5 Mózes 16:13 – Károli fordítás).

A fesztivál időpontját ehhez a zsidó sátoros ünnephez igazították, mottójául pedig a szervezők a barátság–szerelem–szabadság szókapcsolódásokat választották. Három színpadot ácsoltak az egymást folytonosan váltó zenekarok számára, aztán volt még egy éttermi zóna is és egy kemping. Az izraeli hatóságok jelentésében az olvasható, hogy a fesztiválon 3500 zsidó fiatal vett részt. Az ország távolabbi részeiről is jöttek.

Máig sem lehet pontosan tudni, hogy a Hamász terroristái pontosan hány túszt vittek magukkal a fesztiválról.

A legvalószínűbb szám a 37, de elképzelhető, hogy akár még ennél is több embert ragadtak magukkal. Csupán csak az biztos, hogy akit elvittek, azok mind Gázába kerültek. Mint ahogyan az is biztos, hogy a terroristák több nőt is megerőszakoltak. A támadás után készített fényképeken és videókon több tucat holttest látható a fesztivál területén, köztük egy erősen megégett holttest is, amelyet kábelekkel kötöztek meg.

Az izraeli hatóságok 2023. november 17-i adatai szerint 364 embert öltek meg.

Válaszul Izrael megkezdte a Hamász felszámolását célzó Vaskard hadműveletet.

A harcok azóta sem csitulnak, nincs még béke az olajfák alatt.

Kiemelt kép: Az elektronikus zenei fesztiválon 2023. október 7-én megölt emberek hozzátartozói megemlékeznek az áldozatokról a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei által elkövetett vérengzés első évfordulójának alkalmából a támadás színhelyén (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)