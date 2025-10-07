A baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, cserében pedig a Néppárt védi a magyarokat verő Ilaria Salist – jelentette ki Dömötör Csaba

Az Európai Parlament (EP) kedden dönt Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogáról. Dömötör Csaba szerint abban, hogy az EP szakbizottsága Salis mentelmi jogának fenntartására tett javaslatot benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt is, méghozzá azért, mert alkut kötöttek: a baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, cserében pedig a Néppárt védi a magyarokat verő Ilaria Salist.

Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalára kedd reggel feltöltött bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós testület ma dönt Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogáról.

A kormánypárti politikus a bejegyzéséhez annak az uniós parlamenti felszólalásának felvételét tette közzé, melyben arra emlékeztette az európai képviselőket, hogy 2023-ban az – azóta az Egyesült Államokban és Magyarországon is terrorszervezetté nyilvánított – Antifa csoport tagjai súlyosan bántalmaztak járókelőket Budapesten, a nyílt utcán.

„Volt akinek a csontja tört el, de olyan is, akinek a fejsebét 25 öltéssel lehetett csak összevarrni” – idézte fel a történteket Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy a terrorcsoport egyik tagja Ilaria Salis volt, akit le is tartóztattak, sőt vádat is emeltek ellene és csak azért nem ül börtönben, mert az olasz kommunisták EP listájukra tették azért, hogy a mentelmi jog mögé bújhasson.

A fideszes EP-képviselő emlékeztetett, hogy az uniós parlamenti szakbizottság Salis mentelmi jogának fenntartására tett javaslatot. Dömötör Csaba szerint ebben benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt is, méghozzá – mint fogalmazott – azért, mert alkut kötöttek:

a baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, cserében pedig a Néppárt védi a magyarokat verő Ilaria Salist.

A szavazáson bizonyíthatják, hogy a bizottság ajánlása csak durva tévedés volt és Dömötör Csaba szerint,

ha ezt nem teszik meg, akkor az csak azt jelentheti, hogy bármilyen áldozatot az út szélén hagynak és bármilyen tettes mellett kiállnak, hogy ha hatalmi érdekeik úgy diktálják.

Dömötör Csaba felszólalása végén azt kérte az EP-képviselőktől, hogy legalább így ne oktassanak demokráciából és elvekből.

Szavazás előtt.

Az EP ma dönt Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogáról. Közzétette: Dömötör Csaba – 2025. október 6., hétfő

Mint ismert, Ilaria Salist 2023. februárjában tartóztatta le a magyar rendőrség azt követően, hogy a szélsőbaloldali Antifa-terrorszervezet tagjaként, bűntársaival Budapest utcáin ártatlan járókelőkre támadtak, brutálisan összeverték őket, néhányukat szinte élettelen állapotban hagyták hátra.

Magyar Péter pedig 2024 júniusában, nem sokkal azt követően, hogy a Tisza Párt listavezetőjeként EP-képviselővé választották, Budapesten, egy belvárosi szórakozóhelyen a gyanú szerint ittas állapotban okozott közbotrányt, majd egy a viselkedését telefonjával rögzítő férfitól eltulajdonította a mobilkészüléket, melyet ezután a Dunába dobott.