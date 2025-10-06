Műsorújság
Zelenszkij: Ukrajna az EU tagja lesz akár Orbán Viktorral, akár nélküle

2025.10.06. 18:58

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelmökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Military News UA ukrán portálon közzétett videofelvételen.

Az államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan” – jelentette ki Zelenszkij. „Ma egyetlen ember terjeszt mendemondákat Ukrajnáról, aki azt hiszi, hogy befolyása van” – mondta, leszögezve, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése.

„A történelem pedig csak arra fog emlékezni, hogy Magyarország, pontosabban annak miniszterelnöke volt az egyetlen, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását. Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt, és ez utóbbi esetben

minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére”

hangsúlyozta Zelenszkij a videófelvételen, amely a holland miniszterelnökkel hétfőn Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukról készült.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)

