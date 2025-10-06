Zelenszkij: Ukrajna az EU tagja lesz akár Orbán Viktorral, akár nélküle

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelmökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Military News UA ukrán portálon közzétett videofelvételen.

Az államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan” – jelentette ki Zelenszkij. „Ma egyetlen ember terjeszt mendemondákat Ukrajnáról, aki azt hiszi, hogy befolyása van” – mondta, leszögezve, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése.

❗️🇺🇦Ukraine will be in the European Union with or without Orban, — Zelensky This is the choice of the Ukrainian people, and the president is sure that the majority of Hungarians support him. The Prime Minister of Hungary is the only one who is slowing down the process today, but…

„A történelem pedig csak arra fog emlékezni, hogy Magyarország, pontosabban annak miniszterelnöke volt az egyetlen, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását. Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt, és ez utóbbi esetben

minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére”

– hangsúlyozta Zelenszkij a videófelvételen, amely a holland miniszterelnökkel hétfőn Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukról készült.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)