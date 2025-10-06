Véres maffialeszámolás történhetett a népszerű adriai strandon

Feltehetően maffialeszámolás áldozata lett az a férfi, akit a Trsteno strand közelében holtan találtak egy autóban.

Teljes rendőrségi blokádot rendeltek el vasárnap este a montenegrói Jaz strand környékén, miután egy férfi holttestére bukkantak egy autóban a Trsteno strand közelében. A Jaz strand Montenegro egyik legnépszerűbb nyaralóhelye, ahol nyáron tízezrek fordulnak meg – számolt be az Index.hu.

A rendőrök minden utat lezártak, még az újságírókat sem engedték a helyszínre. A blokád a jazi hídtól egészen a bűncselekmény helyszínéig tartott.

Az elhunyt férfi kilétét egyelőre nem sikerült megállapítani, de

a helyszíni szemle alapján a hatóságok maffialeszámolásra gyanakodnak.

A rendőrség vizsgálja, hogy kapcsolatban állt-e az elhunyt bűnszervezetekkel, hiszen a gyilkosság a montenegrói klánok közötti háború újabb fejezete is lehet. A montenegrói sajtó szerint a bűnszervezetek közötti konfliktus újra fellángolt, minden jel arra utal, hogy

bűnszervezetek közötti véres leszámolásról van szó.

Az áldozatra a szélvédő üvegén keresztül lőhettek. Nem ez az első ilyen jellegű gyilkosság Kotor környékén az elmúlt másfél hónapban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Jászai Csaba)