Tragédia érte Kárpátalját, meghalt egy magyar katona a fronton

Az ukrajnai háborúban meghalt egy magyar nemzetiségű katona, Rácz Attila, akit felesége és két gyermeke gyászol.

„Az 1982-ben született férfi haláláról a Homoki Kistérségi Tanács számolt be közösségi oldalán. A szűkszavú közlemény szerint, Rácz Attilától október 7-én, kedden katonai tiszteletadás mellett vesznek végső búcsút szülőhelyén, a Béke utca 69 szám alatt. A szertartás 12 óra 30 perckor (kelet-európai idő) kezdődik” – számolt be az esetről a Kárpáti Igaz Szó hírportál.

Mint írták, Rácz Attila az Ungvári járásban található Koncházáról származott,

és a lap szerint felesége és két kiskorú gyermeke gyászolja.

Halálának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A Kárpáti Igaz Szó szerint már hetvennél is több kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét a háborúban.

Kiemelt kép: Rácz Attila. Forrás: kiszo.net.