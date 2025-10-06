Tizennégy órán belül megbukott az új francia kormány

„Példátlan politikai válság” „az út vége Macron számára”, „kockára került az ötödik köztársaság jövője” – leginkább hazájukat féltik a megszólaló vezető francia pártpolitikusok azt követően, hogy hétfő reggel Sébastien Lecornu kormányfő lemondásával megbukott a vasárnap este kinevezett, új kormány. Cikkünk bővül.

A francia történelemben példátlanul rövid idő alatt,

csak néhány perccel több mint 14 órás fennállása után megbukott

az Emmanuel Macron francia köztársasági elnök által kinevezett Lecornu-kormány.

27 nap Lecornunek, fél nap a kormánynak

Azt követően, hogy vasárnap este az Élsyée, a köztársasági elnök hivatalának honlapján közzétették az új kabinet névsorát, a felingerelt méhrajként az új kormányra zúduló, a parlamenti paletta szinte minden részéről érkező súlyos támadások hatására hétfő reggel Sébastien Lecornu miniszterelnök bejelentette: távozik hivatalából.

A köztársasági elnök

elfogadta az általa 27 nappal ezelőtt, szeptember 9-én kinevezett új kormányfő lemondását.

Marine Le Pen, a konzervatív Nemzeti Tömörülés (RN) alapítója és meghatározó politikusa a nemzetgyűlés feloszlatását szorgalmazta. A legnagyobb francia parlamenti párt frakcióvezetője hozzátette: bölcs lépésnek tartja Lecornu lemondását. Mindemellett felhívta Emmanuel Macron köztársasági elnököt, hogy „oszlassák fel a nemzetgyűlést, mert elértük a végállomást. Holnap már nincs folytatás. (…) A viccnek vége, a komédia elég hosszú volt!” – fogalmazott Marine Le Pen.

„Az uralkodó érzés a döbbenet” – így reagált Olivier Faure, a Szocialista Párt (PS) első titkára ma reggel a France Internek az újabb kormánybukás hírére. „Példátlan politikai válságnak vagyunk tanúi!” – fogalmazott.

Ils ont perdu les européennes, les législatives..

Ils sont ultra minoritaires..

Et ils continuent comme si de rien n’était.

Après Attal, Borne, Barnier et Bayrou.. maintenant Sébastien Lecornu.

Macron refuse d’écouter le peuple, il doit partir.#Facealinfo pic.twitter.com/jBx1eY7fFQ — Oxitan (@Oxitan30) September 9, 2025

Kormányozhatatlan

Lecornu, akinek kormányát minden komolyabb parlamenti erő bizalmatlansági indítvánnyal fenyegette, hétfő délelőtt rövid nyilatkozatban fejtette ki azokat az okokat, ami miatt a távozás mellett döntött. Beszédében aláhúzta: „Mindig a hazádat kell előnyben részesítened a pártoddal szemben.” Elítélte a már a közelgő, 2027-es elnökválasztásra készülő pártok „politikai étvágyát”.

A távozó kormányfő többek között arról beszélt: „A politikai pártok továbbra is úgy viselkednek, mintha mindegyikük abszolút többséggel rendelkezne a nemzetgyűlésben. Én kész voltam a kompromisszumra, de minden politikai párt azt akarta, hogy a másik politikai párt teljes egészében elfogadja az ő saját programját!”

Ismert: az Emmanuel Macron köztársasági elnök által kiírt, előre hozott 2024 júniusi választások óta

három, egymással koalícióra lépni nem hajlandó, nagyjából azonos mandátumaránnyal rendelkező párt

határozza meg a francia nemzetgyűlést.

Kiemelt kép: Sébastien Lecornu új francia miniszterelnök a Matignon-palota udvarán 2025. október 3-án. Kormánya fél napot élt (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Alain Jocard)