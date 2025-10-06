Műsorújság
Tizennégy órán belül megbukott az új francia kormány

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.10.06. 12:15

| Szerző: Udvardy Zoltán
„Példátlan politikai válság” „az út vége Macron számára”, „kockára került az ötödik köztársaság jövője” – leginkább hazájukat féltik a megszólaló vezető francia pártpolitikusok azt követően, hogy hétfő reggel Sébastien Lecornu kormányfő lemondásával megbukott a vasárnap este kinevezett, új kormány. Cikkünk bővül.

A francia történelemben példátlanul rövid idő alatt,

csak néhány perccel több mint 14 órás fennállása után megbukott

az Emmanuel Macron francia köztársasági elnök által kinevezett Lecornu-kormány.

Azt követően, hogy vasárnap este az Élsyée, a köztársasági elnök hivatalának honlapján közzétették az új kabinet névsorát, a felingerelt méhrajként az új kormányra zúduló, a parlamenti paletta szinte minden részéről érkező súlyos támadások hatására hétfő reggel Sébastien Lecornu miniszterelnök bejelentette: távozik hivatalából.

A köztársasági elnök

elfogadta az általa 27 nappal ezelőtt, szeptember 9-én kinevezett új kormányfő lemondását.

Marine Le Pen, a konzervatív Nemzeti Tömörülés (RN) alapítója és meghatározó politikusa a nemzetgyűlés feloszlatását szorgalmazta. A legnagyobb francia parlamenti párt frakcióvezetője hozzátette: bölcs lépésnek tartja Lecornu lemondását. Mindemellett felhívta Emmanuel Macron köztársasági elnököt, hogy „oszlassák fel a nemzetgyűlést, mert elértük a végállomást. Holnap már nincs folytatás. (…) A viccnek vége, a komédia elég hosszú volt!” – fogalmazott Marine Le Pen.

Az uralkodó érzés a döbbenet” – így reagált Olivier Faure, a Szocialista Párt (PS) első titkára ma reggel a France Internek az újabb kormánybukás hírére. „Példátlan politikai válságnak vagyunk tanúi!” – fogalmazott.

Kormányozhatatlan

Lecornu, akinek kormányát minden komolyabb parlamenti erő bizalmatlansági indítvánnyal fenyegette, hétfő délelőtt rövid nyilatkozatban fejtette ki azokat az okokat, ami miatt a távozás mellett döntött. Beszédében aláhúzta: „Mindig a hazádat kell előnyben részesítened a pártoddal szemben.” Elítélte a már a közelgő, 2027-es elnökválasztásra készülő pártok „politikai étvágyát”.

A távozó kormányfő többek között arról beszélt: „A politikai pártok továbbra is úgy viselkednek, mintha mindegyikük abszolút többséggel rendelkezne a nemzetgyűlésben. Én kész voltam a kompromisszumra, de minden politikai párt azt akarta, hogy a másik politikai párt teljes egészében elfogadja az ő saját programját!”

Ismert: az Emmanuel Macron köztársasági elnök által kiírt, előre hozott 2024 júniusi választások óta

három, egymással koalícióra lépni nem hajlandó, nagyjából azonos mandátumaránnyal rendelkező párt

határozza meg a francia nemzetgyűlést.

Kiemelt kép: Sébastien Lecornu új francia miniszterelnök a Matignon-palota udvarán 2025. október 3-án. Kormánya fél napot élt (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Alain Jocard)

kormányválság Emmanuel Macron Franciaország

