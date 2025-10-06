Szijjártó Péter: Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten

Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten, soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn reggel a Facebookon.

A tárcavezető szerint a második világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a Közép-Európára legnagyobb hatást gyakorló két háború, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus közös vonása, hogy mindkét esetben Donald Trump jelentheti a békét, sőt, igazából ő jelenti az egyetlen reményt.

„Azt is látni kell, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti béketeremtés vonatkozásában nagyon sokan próbálják blokkolni és aláásni a béketörekvéseket, ezért minden eddiginél nagyobb szükségünk van az Öböl-térség felelősségteljes arab országaira”

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.

Soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)